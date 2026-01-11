Angelika Trochonowicz, znana szerzej jako Andziaks, oraz jej mąż Łukasz Trochonowicz, czyli Luka, powitali na świecie swoje drugie dziecko. Radosna wiadomość została przekazana 7 stycznia 2025 roku, kiedy to Andziaks opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z nowo narodzonym synkiem. Chłopiec przyszedł na świat o godzinie 11:47. To wyjątkowy moment dla rodziny Trochonowiczów, którzy nie kryli wzruszenia.

Po ogłoszeniu radosnej nowiny Andziaks zniknęła z Instagrama. Teraz powróciła i przekazała fanom nowe wieści.

Andziaks pokazała zdjęcie z synkiem i przekazała wiadomość

Andziaks po kilkudniowej nieobecności w mediach społecznościowych właśnie zamieściła nowe InstaStories. Pokazała na nim dobrze już znane wszystkim zdjęcie ze swoim synkiem - dokładnie to, którym ogłosiła, że jej pociecha jest już na świecie. Wspomniany kadr opatrzyła ważną wiadomością skierowaną do fanów. Popularna influencerka podziękowała za wszystkie gratulacje i ciepłe słowa, jakie otrzymała od internautów, a także podkreśliła, jak piękny czas obecnie przeżywa.

Kochani dziękujemy Wam pięknie za wszystkie ciepłe słowa i gratulacje! Piękny czas. Delektuję się nim na całego - przekazała Andziaks

Jakie imię otrzymał synek Andziaks i Luki?

Choć para chętnie dzieli się chwilami ze swojego życia prywatnego, jak dotąd Andziaks i Luka nie ujawnili imienia synka. Wcześniej wspominali, że rozważają takie imiona jak Maks, Aleks czy Liam. Które z nich ostatecznie wybrali - póki co nie wiadomo. Fani z niecierpliwością czekają na ujawnienie tej informacji.

Media społecznościowe Andziaks i Luki wciąż zalewają gratulacje i pozytywne komentarze. Narodziny drugiego dziecka to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu uwielbianej pary. Internauci nie kryją wzruszenia i podziwu dla świeżo upieczonych rodziców.

Andziaks pokazała zdjęcie z synkiem/Fot. Instagram Andziaks

