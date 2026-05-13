Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Jej działalność w sieci śledzi prawdziwa rzesza fanów - tylko na Instagramie Andziaks zgromadziła ponad 1,5 mln obserwatorów. Największą popularnością cieszą się jednak jej vlogi, które publikuje na kanale Youtube. I właśnie po ponad miesięcznej przerwie youtuberka postanowiła w końcu opublikować nowy film, co bardzo ucieszyło jej wielbicieli. Tym bardziej, że od razu przekazała radosne wieści - Charlotte właśnie skończyła 6 lat!

Andziaks świętuje 6. urodziny córki

Vlogi Andziaks publikowane na kanale Youtube momentalnie przyciągają uwagę szerokiej widowni, dlatego nic dziwnego, że po tak długiej przerwie od zamieszczania nowych filmów internauci błyskawicznie ruszyli do oglądania nowego wideo influencerki. Tym razem gwiazda sieci podzieliła się relacją z kolejnych urodzin Charlie. Dziewczynka na początku maja skończyła już 6 lat. Z tej okazji nie zabrakło oczywiście bajkowej imprezy, którą Andziaks oczywiście pochwaliła się w swoim najnowszym vlogu.

Fani natychmiast zasypali całą rodzinę lawiną ciepłych słów. Oczywiście pojawiło się też mnóstwo życzeń dla solenizantki. Nie zabrakło też wpisów od internautów, którzy wprost nie mogą uwierzyć, jak szybko minął czas i że Charlotte świętuje już 6. urodziny.

Jakie to urocze, już 6 lat. Ja pamiętam jak się urodziła

Ona już taka duża. Wszystkiego najlepszego Charlottka

Cudowny film. Jak ten czas szybko leci. Wszystkiego najwspanialszego dla Charlotte - piszą internauci

Synek Andziaks skończył już cztery miesiące

W tym samym vlogu Andziaks zdradziła, że jej młodsza pociecha - synek Franco - przed kilkoma dniami skończył 4 miesiące. Co więcej, młoda mama postanowiła podzielić się także swoją radością związaną z pierwszą przespaną nocą malucha.

Wyobraźcie sobie, że ja się dzisiaj w nocy ani razu nie obudziłam. Franco przespał pierwszą noc po prostu całą. Ani jednej pobudki nie miałam - przekazała szczęśliwa influencerka

