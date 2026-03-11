Niedawno bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" świętowali emisję jubileuszowego, 300. odcinka. W trakcie specjalnego wydania wyszło na jaw, że Andrzej z programu jest obecnie zakochany. W pewnym momencie głos zabrał także Gienek, który podzielił się zaskakującym wyznaniem na temat życia uczuciowego bohatera.

Andrzej z Plutycz zdobył sympatię widzów

Program "Rolnicy. Podlasie" od lat pokazuje codzienne życie mieszkańców podlaskich wsi i cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci produkcji jest Andrzej Onopiuk z Plutycz, który wraz z ojcem Gienkiem Onopiukiem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Rolnik zdobył sympatię fanów swoją bezpośredniością i charakterystycznym stylem bycia, a jego codzienne perypetie na wsi często stają się jednym z najciekawszych wątków programu.

Widzowie od dawna interesują się nie tylko pracą Andrzeja na gospodarstwie, ale także jego życiem prywatnym, w tym uczuciowym. Sam bohater rzadko mówił o relacjach czy związkach, dlatego każda wzmianka na ten temat wzbudza duże emocje wśród fanów programu. Gdy w jednym z odcinków pojawiły się sugestie, że w jego życiu może być ktoś wyjątkowy, natychmiast wywołało to falę spekulacji wśród widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą kolejne doniesienia o życiu rolnika z Plutycz.

Andrzej z Plutycz jest zakochany?

Wygląda na to, że w życiu Andrzeja Onopiuk z show "Rolnicy. Podlasie" pojawiła się ostatnio tajemnicza kobieta. Sensacyjne kulisy jego relacji zdradził w jubileuszowym odcinku programu ojciec rolnika. Gienek Onopiuk nieoczekiwanie uchylił rąbka tajemnicy na temat życia uczuciowego syna.

Żeby tu jakaś kobieta była, to inna byłaby rzeczywistość. Andrzej na tę kobietę czeka od lat. Stara się jak może i czeka. Może Krzysia zostanie wyznał ku zaskoczeniu widzów.

Zobacz także: