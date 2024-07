Już wkrótce na antenie Polsatu kolejne gwiazdy rozpoczną walkę o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". W programie zobaczymy m.in. Andrzeja Krzywego. Muzyk w rozmowie z Party.pl opowiedział o tym, jak wyglądają przygotowania do show Polsatu. Andrzej Krzywy nie ukrywa, że początki były bardzo ciężkie... Przy okazji zdradził, w jakim tańcu zaprezentuje się w pierwszym odcinku.

Koordynacja, zapamiętanie tego wszystkiego- to wszystko wydaje się łatwe, kiedy patrzy się na to z boku. Kiedy chce się to powtórzyć, okazuje się, że trzeba poświęcić temu mnóstwo czasu. Pierwszy taniec, który tańczymy to jive. To jest bardzo szybki taniec, więc nie ma za bardzo czasu na myślenie. W walcu można sobie myśleć co zaraz będzie, tu nie ma czasu. Więc ogromne wyzwanie, ale nie ukrywam jestem ambitnym człowiekiem więc wziąłem się do pracy i zaczyna mi to sprawiać coraz większą satysfakcję- w rozmowie z nami przyznał Andrzej Krzywy.