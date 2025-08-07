To już oficjalne, Andrzej Duda zakończył swoją kadencję, a nowym prezydentem został Karol Nawrocki. W środę, 6 sierpnia, odbyło się zaprzysiężenie Nawrockiego po którym Duda najpierw udał się na Jasną Górę, a następnego dnia był już w Krakowie.

Andrzej Duda wrócił do Krakowa

Po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda rozpoczął życie poza światem wielkiej polityki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wrócił do rodzinnego Krakowa. Jak ustalili dziennikarze Faktu, były prezydent został zauważony w czwartek pod Krakowem, gdzie własnoręcznie wnosił sporych rozmiarów karton do domu znajomego. Mimo obecności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy nadal odpowiadają za bezpieczeństwo Andrzeja Dudy, to on sam wziął na siebie zadania związane z przenosinami. Zdjęcia wykonane przez fotoreporterów pokazują go niosącego kartony w sportowym ubraniu. Były prezydent oficjalnie rozpoczął nowy rozdział w życiu.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Fakt, Andrzej Duda raczej nie zamierza wracać do pracy akademickiej. Umowa o pracę z UJ została rozwiązana za porozumieniem stron. Uniwersytet Jagielloński był miejscem pracy Andrzeja Dudy przed rozpoczęciem jego kariery politycznej na szczeblu centralnym.

Jakie plany ma Andrzej Duda po zakończeniu kadencji?

Mimo że oficjalnie nie ujawnił jeszcze swoich planów zawodowych, z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Faktu wynika, że Andrzej Duda nie zamierza przechodzić na zawodową emeryturę. Przeciwnie – były prezydent rozważa stworzenie międzynarodowego think-tanku, który miałby działać na rzecz Inicjatywy Trójmorza.

Projekt ten miałby na celu zwiększenie znaczenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej. Taka działalność oznaczałaby dla Dudy nową rolę – bardziej ekspercką i dyplomatyczną – w której mógłby wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte podczas dwóch kadencji prezydenckich.

Kredyt, apartament i ochrona – jak dziś żyje były prezydent?

Państwo Dudowie posiadają w Krakowie apartament o powierzchni 132 metrów kwadratowych oraz garaż o powierzchni 19 mkw. Nieruchomości te zostały zakupione na kredyt hipoteczny, który – według oświadczenia majątkowego byłego prezydenta – nadal jest spłacany. Kwota kredytu wynosi niemal pół miliona złotych.

Pomimo zakończenia kadencji, Andrzej Duda korzysta z ochrony Służby Ochrony Państwa, co jest przewidziane dla byłych głów państwa. SOP towarzyszyła mu również podczas wspomnianej wizyty pod Krakowem, kiedy to samodzielnie wnosił karton do domu znajomego. Funkcjonariusze skupiali się na zabezpieczeniu terenu, nie ingerując w działania Dudy.

Zanim jednak Andrzej Duda rozpoczął przenosiny do Krakowa, udał się do Częstochowy. Jeszcze tego samego dnia, w którym opuścił Pałac Prezydencki, pojawił się na Jasnej Górze. Wieczorem uczestniczył w Apelu Jasnogórskim. Nie towarzyszyła mu żona Agata, lecz kapelan z czasów jego prezydentury – ks. Zbigniew Kras.

