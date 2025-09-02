Andrzej Duda był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie dziennikarza na YouTube. W trakcie rozmowy były prezydent wyznał, że podczas uprawiania swojej sportowej pasji — jet surfingu — doszło do groźnego wypadku. Opowiedział, że pływał na desce elektrycznej, która nie wymaga wiatru, ponieważ jest napędzana silnikiem. Gdy wpadł do wody, początkowo sądził, że jedynie uderzył się w palec prawej dłoni. Po chwili jednak zorientował się, że uraz jest znacznie poważniejszy.

Wypadek prezydenta Andrzeja Dudy był groźniejszy, niż myślał

Początkowo prezydent Andrzej Duda nie zdawał sobie sprawy, że doszło do poważnego urazu. Dopiero po dokładniejszym sprawdzeniu zauważył, jak poważny jest uraz. Stracił końcówkę palca w wyniku kontaktu z silnikiem deski. Jak relacjonował w rozmowie z Rymanowskim, wypadek był dla niego dużym zaskoczeniem i mimo bólu, nie od razu zdał sobie sprawę ze skali kontuzji. Dodał, że po wszystkim została mu „pamiątka” — trwały ślad po tym niebezpiecznym incydencie.

Pływałem na takiej desce elektrycznej. I palec wpadł w silnik. Niestety straciłem koniec palca powiedział Bogdanowi Rymanowskiemu.

SOP błyskawicznie zareagował na wypadek prezydenta Andrzeja Dudy

Zaraz po zdarzeniu Andrzej Duda natychmiast poprosił o pomoc funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. SOP, który towarzyszy prezydentowi w każdej sytuacji, natychmiast zareagował.

Funkcjonariusze pomogli byłemu prezydentowi wyjść z wody i szybko zorganizowali transport do szpitala. Mimo błyskawicznej reakcji, lekarzom nie udało się już uratować uszkodzonego fragmentu palca.

Co doprowadziło do wypadku prezydenta Andrzeja Dudy?

Były prezydent zasugerował, że przyczyną wypadku mogła być wada techniczna deski elektrycznej. Jak stwierdził, urządzenie powinno być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie, które w jego przypadku najwyraźniej zawiodło.

Tam powinno być zabezpieczenie, którego nie ma. Według mnie taka sytuacja nie powinna się stać stwierdził Andrzej Duda.

Warto przypomnieć, że prezydent Andrzej Duda wywołał duże poruszenie i falę spekulacji po tym, jak pokazał się z opatrunkiem w październiku 2024 roku.

Po zakończeniu prezydentury poprzednik prezydenta Karola Nawrockiego chętnie udziela wywiadów i opowiada o kulisach pracy. Niedawno Andrzej Duda nie wytrzymał i stanął w obronie Agaty Dudy po tym, jak jego żona została skrytykowana i negatywnie oceniona jako pierwsza dama.

