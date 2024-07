Andrzej Duda zabrał głos w sprawie zamachu w Nicei! 14 lipca doszło do dramatycznych wydarzeń we Francji! Wielka ciężarówka wjechała w świętujący tłum ludzi. Policja potwierdziła, że nie żyją 84 osoby, a 100 jest rannych! Kierowca ciężarówki został zastrzelony, a w samochodzie znaleziono granaty i broń palną. Niestety do Polski dotarły też inne smutne informacje o tym, że w zamachu w Nicei zginęły też dwie Polki - Magda Ch. i Marzena Ch. Dziewczyny były siostrami i pochodziły z małej miejscowości nieopodal Krakowa - Krzyszkowice. Razem z 20-latką i 21-latką była ich trzecia siostra, 23-letnia Dorota, która uniknęła śmierci. Ich ojciec jest w bardzo złym stanie, a głos w sprawie zamachu w Nicei zabrał prezydent Andrzej Duda, który przekazał słowa otuchy dla ojca Magdy i Marzeny:

Chciałem złożyć wyrazy współczucia poszkodowanym, rodzinom tych, którzy zginęli. Trudno wczuć się w ten ból, który odczuwają. Jest niestety bardzo prawdopodobne, że zginęły dwie Polki. Magda i Marzena, dwie z czterech sióstr, które były w Nicei. Chcę powiedzieć, że jestem z ich tatą. Sam mam 21-letnią córkę. Chciałbym, żeby wiedział, że jestem z nim - mówił na antenie TVN24.

Andrzej Duda o zamachu w Nicei

Prezydent jest wyraźnie poruszony tym, co dzieje się na świecie. W swoim przemówieniu nie krył tego, jak bardzo ta sprawa go dotknęła i jak bardzo współczuje rodzinom ofiar.

Chcę, żeby terroryści wiedzieli jedno: że nie uda im się zniszczyć wolnego świata, nie uda im się zniszczyć wolnych ludzi i nie uda im się zniszczyć ludzi, którzy mają zasady. Nie ma innego sposobu na tego typu akty, nie ma innego sposobu na terroryzm - tylko jedność. Tylko to, żeby pozostawać we wspólnocie, wspólnie walczyć o utrzymanie naszych wartości, o to, żeby istniały. Bez zemsty - nie można się zachowywać tak jak ci, którzy zabijają ludzi, tylko po prostu trzeba iść dalej z podniesioną głową i to powinniśmy robić.

Andrzej Duda zapewnił również, że nie ma żadnych informacji o tym, żeby, w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, było zagrożenie terrorystyczne w Polsce.

Dwie Polki ofiarami zamachowca z Nicei

