Andrzej Duda apeluje: "Dobrowolnie zrezygnujcie z 500 plus!"

Andrzej Duda zaapelował do wszystkich osób, które pobierają "500 plus" na swoje dziecko, aby w miarę możliwości, jeśli ich sytuacja materialna na to pozwala, zrezygnowali z pobierania tych pieniędzy przez jakiś czas z powodu panującej pandemii koronawirusa w Polsce. Jak argumentował swoją prośbę?"

"500 plus" będzie. To fundament bezpieczeństwa polskich rodzin - zapewnił prezydent. - Jeśli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, żeby przez jakiś czas nie pobierał, ale nie zabierał. Nie wolno podcinać korzeni materialnego bytu rodziny - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News.

Andrzej Duda zapewnił jednak, że nigdy nie podpisze ustawy, która odbierze obywatelom "500 plus".

Czy muszę rezygnować z "500 plus"?

Czy muszę rezygnować z "500 plus"? Odpowiedź na to pytanie brzmi: "NIE". Tak jak powiedział Andrzej Duda, nikt nie musi kategorycznie rezygnować z pobierania "500 plus". Apel o zaprzestanie pobierania tych pieniędzy prezydent skierował do rodzin, których sytuacja materialna na to pozwala.

Co sądzicie o apelu Andrzeja Dudy? Czy zamierzacie zrezygnować przez jakiś czas z pobierania "500 plus"?

Czy program "500 plus" powinien funkcjonować tylko w przypadku najuboższych? A ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, powinni zrezygnować z pobierania tych pieniędzy?