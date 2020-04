Najgorsze dopiero przed nami? Szef WHO przekazał niepokojące informacje i zwrócił się z ważnym apelem! 

Szczyt pandemii koronawirusa dopiero przed nami? Szef Światowej Organizacji Zdrowia podczas konferencji prasowej przekazał naprawdę niepokojące informacje! Dyrektor generalny WHO apelował do wszystkich państw, które rozpoczęły stopniowe znoszenie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem, że najgorsze dopiero przed nami! Sprawdźcie, co powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus!

Szef WHO szczerze o pandemii koronawirusa

Koronawirus w kilka miesięcy rozprzestrzenił się na całym świecie. Kiedy pod koniec ubiegłego roku media informowały o groźnym wirusie, który pojawił się w Chinach, chyba nikt nie spodziewał się tego, że w zaledwie kilka miesięcy koronawirusem zarazi się ponad 2,4 miliona osób. Pandemia koronawirusa sparaliżowała wiele państw, które zaczęły wprowadzać liczne ograniczenia. Zakaz przemieszczania się, zamknięcie galerii handlowych, hoteli czy restauracji- tak władze chroniły obywateli przed zakażeniem. Teraz władze wielu państw rozpoczęły stopniowe znoszenie ograniczeń i odmrażanie gospodarki. Szef WHO ostrzega jednak przed zbyt szybkim powrotem do "normalności"!

Zakończenie epidemii będzie wymagało stałego wysiłku ze strony jednostek, społeczności i rządów tak, by dalej tłumić i kontrolować tego wirusa. Obostrzenia mogą pomóc sprawić, że w krajach sytuacja będzie mniej niebezpieczna, ale nie można tego zrobić w pojedynkę. Kraje muszą mieć możliwość wykrywania, izolowania, testowania i opiekowania się każdym przypadkiem, a także śledzenia każdego kontaktu- mówił dyrektor generalny WHO.

Szef WHO porównał pandemię koronawirusa do grypy Hiszpanki, która doprowadziła do ogromnej tragedii 1918 roku. Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzega, że najgorsze dopiero przed nami!

Ten wirus ma bardzo niebezpieczną kombinację i działa tak jak grypa z 1918 roku, która zabiła nawet 100 milionów ludzi. Teraz mamy jednak technologię, możemy zapobiec katastrofie, tego rodzaju kryzysowi. Zaufajcie nam. Najgorsze jest jeszcze przed nami. Uniknijmy tragedii. Jest to wirus, którego wielu ludzi wciąż nie rozumie- apelował szef WHO.

Zobacz także: W tym roku nie pojedziemy na wakacje? Ministerstwo zdrowia rozwiewa wątpliwości

Szef WHO ostrzega, że najgorsze dopiero przed nami.