Prezydencka rodzina co rok na święta wyjeżdża w góry do Wisły. Nie inaczej było tym razem! Andrzej Duda, jego żona Agata i córka Kinga zostali przyłapani przez paparazzi, gdy pakowali walizki do samochodu przed wyjazdem. Mimo że byli pilnowali przez funkcjonariuszy BOR-u, nie korzystali z ich pomocy i sami przenosili ciężkie bagaże i pakunki. Dudowie nie zapomnieli też o najważniejszym członku rodziny! Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii.

