Amber Heard chce odwołać się od wyroku. To nie koniec batalii z Johnnym Deppem?

Najsłynniejszy proces ostatnich lat zakończył się wygraną Johnny'ego Deppa. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" ma otrzymać ponad 10 milionów od Amber Heard, która została uznana winną zniesławienia byłego męża. Ławnicy nie mieli łatwego zadania w "procesie dekady", o czym świadczą przeciągające się obrady. Johnny Depp prawdopodobnie liczy na to, że z czasem wróci do łask największych wytwórni Hollywood. Jednak oświadczenie Amber Heard wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec batalii sądowej. Aktorka już oficjalnie zapowiedziała, że złoży apelację! Czego się dowiedzieliśmy?

Amber Heard chce złożyć apelację

Po ostatecznym werdykcie ławników Johnny Depp opublikował oświadczenie, w którym z ulgą stwierdził, że zaczyna nowy, lepszy etap w życiu. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" przyznał, że bardzo cierpiał przez ostatnie lata, a jego kariera została zniszczona przez pomówienia byłej żony. Zaraz po wyroku sądu także Amber Heard udostępniła komunikat, w którym nie ukrywa, że jest rozczarowana tym, jak zakończyła się batalia sądowa.

Wygląda na to, że to jednak nie koniec i byli małżonkowie ponownie mogą zobaczyć się w sądzie. Amber Heard zamierza złożyć apelację, co oznacza ciąg dalszy "procesu dekady". Na łamach "The New York Times" potwierdziła to jej rzeczniczka Alafair Hall. Sprawa nie będzie jednak prosta, ponieważ aktorka prawdopodobnie najpierw będzie musiała udowodnić, że w trakcie rozprawy pojawiły się nieprawidłowości lub też doszło do błędnej interpretacji prawa.

Bez względu na to, czy gwiazdy wrócą na salę sądową, Amber Heard będzie musiała wypłacić Johnny'emu Deppowi ponad 10 milionów dolarów odszkodowania. Na tę chwilę trudno stwierdzić, czy i kiedy doszłoby do ewentualnego procesu. Jak na razie gwiazdor "Piratów z Karaibów" z pewnością nie będzie zaprzątał tym sobie głowy. Warto przypomnieć, że Johnny Depp nie pojawił się w sądzie podczas ogłoszenia wyroku. Aktor oglądał transmisję w Wielkiej Brytanii, gdzie zajadał się rybą z frytkami w angielskim pubie, otoczy tłumem fanów.

Myślicie, że Amber Heard rzeczywiście będzie chciała kontynuować "proces dekady"? Była żona Johnny'ego Deppa prawdopodobnie nie będzie mogła liczyć na wsparcie widzów.