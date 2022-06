Amber Heard winna zniesławienia Johnny'ego Deppa! Wydała oświadczenie po wyroku! "To porażka"

Sądowy proces między Johnnym Deppem a Amber Heard śledziły miliony widzów na całym świecie. Fani aktorów z zapartym tchem słuchali kolejnych zeznań i nie dowierzali opowieściom stron, które często ujawniały niewygodne szczegóły z ich wspólnego życia. Po ponad siedmiotygodniowej batalii ława przysięgłych ogłosiła wyrok, który nie zadowolił jednej ze stron. Amber Heard musi zapłacić Johnny'emu Deppowi 15 milionów dolarów za zniesławienie go. W sieci pojawiło się obszerne, pełne emocji oświadczenie byłej żony gwiazdora "Piratów z Karaibów".

Ku zaskoczeniu wszystkich sąd ogłosił wyrok w sprawie Johnny’ego Deppa oraz Amber Heard. Widzowie byli przekonani o niewinności aktora, jednak nikt nie miał pewności, jaką decyzję podejmie siedmioosobowa ława przysięgłych. Johnny Depp, który pozwał Amber Heard o zniesławienie za jedną z publikacji w "The Washington Post" może dzisiaj odetchnąć z ulgą. Choć aktor wraz ze swoimi prawnikami żądali 50 milionów dolarów zadośćuczynienia, ostatecznie sąd przyznał mu 15 milionów dolarów.

Niedługo po ogłoszeniu wyroku w sprawie Depp kontra Heard, była żona aktora zdecydowała się zabrać głos. W jej mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym ubolewa nad losem nie tylko swoim, ale także kobiet na całym świecie, które boją się mówić głośno o przemocy fizycznej w związku.

- Rozczarowanie, które dziś odczuwam, jest nie do opisania, mam złamane serce, bo te wszystkie dowody nie wystarczyły, by przeciwstawić się nieproporcjonalnej władzy, wpływom i prawu mojego byłego męża. Jestem jeszcze bardziej rozczarowana tym, co ten wyrok oznacza dla innych kobiet. To porażka. Cofa nas do czasów, kiedy kobiety, które zabierały głos, były publicznie upokarzane i poniżane. To odsuwa myśl, że przemoc wobec kobiet powinna być traktowana poważnie. - napisała.