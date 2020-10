Alżbeta Lenska potwierdziła, że jej mąż, Rafał Cieszyński, też ma koronawirusa! Jakie ma objawy? 

Rafał Cieszyński, gwiazdor serialu "Ojciec Mateusz" zaraził się koronawirusem! Wiadomość o tym, że aktor zmaga się z groźnym wirusem w rozmowie z portalem plejada.pl przekazała jego żona, Alżbeta Lenska. Aktorka u której również wykryto koronawirusa zdradziła, jak się czują i jakie mają objawy zakażenia. Para przebywa w obowiązkowej izolacji w swoim domu.

Pandemia koronawirusa trwa już od wielu miesięcy. Niestety, od początku pandemii w Polsce wykryto łącznie aż 157 608 przypadków zakażenia, a 3440 osób zmarło. Do tej pory z koronawirusem zmagali się m.in. Dorota Gardias, Włodzimierz Korcz, Łukasz Szumowski, Sandra Kubicka czy muzycy z zespołu "Mazowsze". Wczoraj, 15 października, okazało się, że koronawirusa wykryto również u Alżbety Lenskiej.

Kochani zniknęłam na parę dni ponieważ stanęłam na froncie zmierzenia się z coraz bardziej szalejącym wirusem COVID, który niestety i mnie trafił...Nie mam na szczęście klasycznych objawów z czego bardzo się cieszę, za to bardzo mało sił, odcięcie od świata i próbę ogarniania rzeczywistości...W wirze pracy świat sprowadził mnie do parteru i zamknął w domu...- aktorka poinformowała na Instagramie.

Teraz Alżbeta Lenska w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że z koronawirusem zmaga się również jej mąż, Rafał Cieszyński.

Jesteśmy razem, więc nie było szans, by Rafał się przed wirusem uchronił. Mamy to szczęście, że przechodzimy COVID-19 bezobjawowo. Towarzyszy nam co prawda osłabienie i brak sił, ale czujemy się dobrze- zdradziła w rozmowie z portalem.