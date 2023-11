Nowy program TVN pt. "My Way" okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę nie tylko dla Edyty Górniak, która przed kamerami zdecydowała się zrobić kurs prawa jazdy i zdać egzamin, ale również dla jej syna Allana Krupy. Co ciekawe, udział w show to pierwszy poważny kontrakt w życiu nastolatka i od razu lukratywny! Syn artystki za udział w programie TVN „My Way” zainkasował bowiem niemal 100 tysięcy złotych! W rozmowie z "Fleszem" znajomy Krupy zdradził, na co je wyda.

Allan marzy o swoim własnym SUV-ie, który pomieściłby wszystkie jego rzeczy potrzebne na militarne i survivalowe obozy. Obowiązkowo z personalizowaną rejestracją zaczynającą się od trzech pierwszych liter jego imienia, czyli ALL - mówi „Fleszowi” znajomy nastolatka.

Allan Krupa będzie miał samochód?

Jak czytamy we "Fleszu", Allan upatrzył sobie Skodę Karoq i próbuje przekonać mamę do jej zakupu. Na pewno mogliby liczyć na dobre zniżki, bo wokalistka została ambasadorką Skody i samochodami tej marki jeździ właśnie w programie "My Way".

Ale na swoje pierwsze auto Allan Krupa będzie musiał jeszcze nieco zaczekać. Powód? Na razie mama jest nieugięta! Po pierwsze uważa, że Allan ma jeszcze czas, by zdać egzamin na prawo jazdy. Po drugie bezpieczeństwo syna jest jej priorytetem. Wokalistka sama dopiero po wielu latach pokonała strach i odważyła się spróbować swoich sił za kierownicą.

Ale trzeba przyznać, że Górniak myśli poważnie o przyszłości jedynaka i... ma głowę do biznesu. Zarobione przez syna pieniądze wpłaciła na rachunek oszczędnościowy. Allan będzie mógł z nich korzystać, gdy stanie się pełnoletni.

