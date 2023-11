Edyta Górniak pokonała strach i zdecydowała się zdawać egzamin na prawo jazdy! Artystka nie ukrywa, że do tej decyzji dojrzewała dość długo, ale dopiero tuż przed swoimi 47. urodzinami zdecydowała się na ten krok. Wcześniej gwiazda miała swojego prywatnego kierowcę, a gdy wyjeżdżała w trasę koncertową, jeździła busem z całą ekipą. Co ciekawe, od jakiegoś czasu na zapisanie się na kurs namawiał Edytę Górniak jej syn Allan Krupa. W rozmowie z "Party" zdradził, jak mama radzi sobie za kierownicą!

Mama raczej jest odważną osobą, ale tym razem naprawdę się bała – skwitował Allan Krupa.

Co ciekawe, z inicjatywą zrobienia takiego programu do dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka wyszła sama Edyta. Zmagania gwiazdy od momentu pierwszych dni kursu, aż do egzaminu końcowego będziemy mogli śledzić w nowym programie TVN "My Way". A jak sama Edyta czuje się w roli kierowcy?

Przeraża mnie liczba elementów, które trzeba skoordynować, żeby nie stanowić na drodze zagrożenia. Teraz jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego tyle zwlekałam. Szczerze? Nienawidzę tego prawa jazdy! – śmieje się wokalistka.

Choć część praktyczna idzie Edycie całkiem dobrze – instruktorzy chwalą ją, że ma m.in. dobre wyczucie odległości, to teoretyczna wciąż kuleje. Ale w tej materii gwiazda może liczyć na pomoc syna Allana, który teorię ma w jednym paluszku. Powód?

Allan bardzo chętnie zamieniłby się ze mną miejscami. Poza tym od dawna marzy o kursie prawa jazdy na motor – mówi Edyta Górniak.

Co ciekawe, 15 latek przepytuje mamę ze znajomości znaków i przepisów. Taryfy ulgowej nie ma, bo Edyta musi się nauczyć 2 tysięcy pytań na egzamin teoretyczny!

Edyta Górniak zdaje egzamin na prawo jazdy w programie TVN "My Way".