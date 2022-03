Edyta Górniak szykuje niespodziankę na 18. urodziny Allana. Jaki prezent przygotowała? TYLKO U NAS

W życiu Edyty Górniak nadchodzi ważny moment! Już 27 marca jej ukochany syn Allan będzie świętował 18. urodziny! Z tej okazji wokalistka szykuje dla niego imprezę niespodziankę! Przygotowania do tego wydarzenia trwają już od kilku tygodni. W rozmowie z "Party" gwiazda zdradziła, że jej współpracownicy musieli podpisać specjalne "lojalki", w których zobowiązali się do zachowania całkowitej dyskrecji. Jakie atrakcje będą czekały na Allana?

Allan Krupa dostanie od Edyty Górniak na osiemnastkę auto?

Górniak nie ukrywa, że przygotowanie przyjęcia niespodzianki dla syna było nie lada wyzwaniem, dlatego do pomocy zaangażowała też swoich najbliższych współpracowników. Jakie atrakcje przewidziała?

– To jeszcze tajemnica, ale niespodzianki, owszem, mam – zapowiada wokalistka.

Czy Allan dostanie na osiemnastkę samochód? Kiedyś Edyta wspomniała, że to jego największe marzenie. Ona sama uprawnienia kierowcy zdobyła dopiero dwa lata temu – Górniak zdała na prawo jazdy w programie TVN "My Way". W show chłopak nie tylko podpatrywał jak mama radzi sobie za kierownicą, ale tez słuchał wskazówek, jakich udzielali jej profesjonalni instruktorzy. Czy teraz Edyta spełni największe marzenie syna i kupi mu na osiemnastkę auto?

Chciałabym, żeby auto było tym elementem, na który sam zapracuje. Będzie miało dla niego o wiele większą wartość – mówi "Party" Górniak.

Wkrótce chłopak zacznie kurs na prawo jazdy – to będzie jeden z prezentów, jakie ma dla niego Edyta Górniak. W jego życiu rozpocznie się też nowy etap – zamieszka sam w mieszkaniu w Warszawie, które pomogła mu wybrać mama. Czy artystka uważa, że jej syn jest gotowy, by się usamodzielnić?

– Tego jestem pewna. Muszę szczerze przyznać, że mimo opuszczonego gniazda i ogromnej tęsknoty za Allanem z radością obserwuję to, jak sobie radzi – mówi Górniak. – Oczywiście brakuje mi czasu, kiedy nie mogłam rozczesać jego loków, bo uciekał po całym domu, kiedy codziennie podekscytowany witał mnie buziakiem i słowami: „Mama, kocham ciebie, a co dziś robimy?” – wspomina.

Dziś Allan to już młody mężczyzna. W niczym nie przypomina malutkiego chłopca z burzą loków na głowie. Chłopak w zeszłym roku skończył liceum wojskowe w Urlach i choć do matury wciąż nie podszedł, to swoją przyszłość nadal wiąże z wojskiem. Widok syna z bronią wcale nie podoba się Edycie Górniak, ale jako mama kibicuje mu we wszystkich działaniach.

– Kiedyś buzia mu się nie zamykała, chciał robić wszystko naraz. Niby był jeden, a jakby go było trzech. (śmiech) Dziś jest bardzo opanowany i częściej obserwuje, niż mówi. Jest skoncentrowany na swojej muzycznej pasji. No i jest wyższy ode mnie – dodaje dumna mama.

Edyta Górniak dla lata temu przeprowadziła się na Podhale. Do stolicy na razie nie zamierza wracać, choć to właśnie tu mieszka jej syn. Mają stały kontakt - Edyta odwiedza go w Warszawie, a Allan Krupa przyjeżdża do Zakopanego.