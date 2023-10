Polskę podczas konkursu Eurowizji 2020 będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Empires"! 17-letnia piosenkarka wygrała wcześniej "Hit Hit Hurra", potem "The Voice of Poland", a teraz "Szansę na Sukces. Eurowizja 2020"! Czy wygra też na Eurowizji? W rozmowie z Party.pl młoda artystka zdradziła nam kulisy powstawania eurowizyjnej piosenki. Czasu było bardzo mało, ale Alicja do współpracy zaprosiła samych profesjonalistów! Kogo? Zobaczcie!

Oto utwór Alicji na Eurowizję 2020!