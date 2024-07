Alicja Bachleda-Curuś znowu przyjedzie do Polski, by zagrać w polskim filmie. Tym razem będzie to "Pitbul. Niebezpieczne kobiety"! W jaką rolę się wcieli? Jej postać to dziewczyna niebezpiecznego szefa gangu motocyklowego. Ma ksywę Drabina i właśnie wyjdzie z więzienia! Dlatego postać Alicji Bachledy-Curuś nie będzie grzeczną dziewczynką.

Reklama

W środę 18 maja padł pierwszy klaps na planie filmowym. Obok aktorki w produkcji zobaczymy Magdalenę Cielecką czy Annę Dereszowską oraz Tomasza Oświecińskiego.

O czym będzie opowiadała trzecia część filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety"? O życiu policjantek - w tych rolach Joanna Kulig i Anna Dereszowska. Zostają współpracownicami kolegów po fachu: Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Będą walczyć ze skorumpowanymi funkcjonariuszami (postać Magdaleny Cieleckiej) oraz brutalnym, przestępczym światem gangów motocyklowych i mafii paliwowej.

Życie prywatne bohaterek jest równie skomplikowane. Postać Dereszowskiej na co dzień zmaga się z nieobliczalnym mężem (Artur Żmijewski), natomiast Joanny Kulig niefortunnie wikła się w romans z Remkiem "Cukrem" (Sebastian Fabijański), śmiertelnie niebezpiecznym członkiem gangu motocyklowego, którego dziewczyna – Drabina (Alicja Bachelda-Curuś) właśnie wychodzi z więzienia…

Intrygujące?

Zobacz także

Poprzedni film z serii: "Pitbull. Nowe porządki" Patryka Vegi był ogromnym sukcesem. Czy kolejna część z nową obsadą też przyciągnie widzów? Przekonamy się już w listopadzie.

Tymczasem czekamy na przyjazd Alicji Bachledy-Curuś do Polski i nie możemy doczekać się jej filmowego looku! :)

Zobacz także: Alicja Bachleda-Curuś wróci na stałe do Polski? WIDEO

W filmie wystąpi oczywiście seksowny Piotr Stramowski i Maja Ostaszewska.

Anna Gostkowska

W nowym Pitbullu zobaczymy też Sebastiana Fabijańskiego, gwiazdora filmu "#WszystkoGra".

Anna Gostkowska

Reklama

W roli młodej policjantki Joanna Kulig.