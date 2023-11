Alicja Bachleda-Curuś bardzo chroni swoje życie prywatne i rzadko chwali się zdjęciami ze swoimi bliskimi. Tym razem aktorka zrobiła jednak wyjątek i pokazała zdjęcie ze swoim przyjacielem! Kto to taki?

Reklama

Alicja Bachleda-Curuś ma nowego faceta?

Alicja Bachleda-Curuś jeszcze kilka miesięcy temu spotykała się z koszykarzem Marcinem Gortatem, ale niespodziewanie ich związek rozpadł się. Choć Marcin przeprowadził się do Los Angeles, a Alicja zrezygnowała z roli w serialu "Pod powierzchnią", żeby zostać w USA, ich związek nie przetrwał próby czasu. Wszystko wskazuje na to, że Marcin szybko znalazł pocieszenie, bo nowy rok przywitał w Paryżu w towarzystwie nowej dziewczyny. A czy Alicja już podniosła się po rozstaniu i znalazła nową miłość?

Ostatnio na swój instagramowy profil wrzuciła zdjęcie z pewnym przystojniakiem. Okazuje się, że to Parker Torres, początkujący aktor, który mieszka w Nowym Jorku. Alicja podkreśliła, że to przyjacielskie spotkanie, ale fani i tak zastanawiają się, czy to jej nowy partner?

Zobacz: Czy Colin Farrell żałuje rozstania z Alicją Bachledą-Curuś?!

Marcin Gortat i Alicja Bachleda-Curuś - dlaczego się rozstali?

Sportowiec i aktorka byli parą 1,5 roku. Mówiło się o tym, że na 2019 roku planują ślub, a tymczasem we wrześniu w mediach pojawiła się wiadomość o rozstaniu pary. Dla wszystkich było to spore zaskoczenie, bowiem para robiła wszystko, żeby być razem. Alicja zrezygnowała z serialu "Pod powierzchnią", żeby być w USA, a Marcin zmienił klub, żeby zamieszkać w Los Angeles, gdzie Alicja mieszka od lat. Wydawało się, że para lada moment zdecyduje się na ślub, a nie na rozstanie. Oni jednak zakończyli swój związek. Dlaczego? Okazuje się, że Marcin szuka kobiety, która zajmie się domem, bo chciałby już się ustatkować i założyć rodzinę. Alicji taka rola nie odpowiadała.

- Faktycznie, między Alicją i Marcinem wystąpiły bardzo duże rozbieżności co do dalszych planów na życie - powiedział "Twojemu Imperium" brat Marcina.

Zobacz: Marcin Gortat pierwszy raz zabrał głos po rozstaniu z Alicją Bachledą-Curuś!

Myślicie, że Alicja szybko znajdzie nową miłość?

East News

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Marcin Gortat już znalazł nową dziewczynę