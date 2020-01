Alicja Bachleda-Curuś jest zaręczona? Pokazała imponujący pierścionek i... zdjęcie partnera?!

Alicja Bachleda-Curuś bardzo ostrożnie dawkuje informacje o swoim prywatnym życiu. Kiedy w przeszłości związała się z hollywoodzkim aktorem Colinem Farrellem ich związek był pod obstrzałem mediów. Wspólnie doczekali się synka Henry'ego Tadeusza. Później aktorka związana była m.in. z Marcinem Gortatem. Czy ponownie jest w szczęśliwym związku, a końcówka 2019 roku przyniosła kolejne zmiany w jej życiu? Fani na sylwestrowym zdjęciu aktorki dostrzegli imponujący pierścionek. Czy jest zaręczynowy?

Alicja Bachleda-Curuś pokazała zdjęcie z Sylwestra. Aktorka pozuje z kieliszkiem szampana, a na jej dłoni błyszczy pierścionek! Ale nie tylko on zwraca uwagę na tej fotografii. Na drugim planie widnieje również tajemniczy mężczyzna w towarzystwie dwójki dzieci. Czy to nowy wybranek aktorki?

Internauci dopytują czy błyskotka na palcu Alicji to pierścionek zaręczynowy! Pod postem pojawiły się już pierwsze gratulacje:

Czy ja dobrze widzę zaręczynowy pierścionek na palcu?

Gratulacje !!!! Zapowiada się, że Nowy Rok będzie lepszy niż 2019!

Wszystkiego co najlepsze dla Pani. Jesli to piekny pierscien zareczynowy na Pani palcu to rowniez gratuluje! :)