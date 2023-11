Alicja Bachleda-Curuś należy do niewielkiego grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Aktorka rzadko publikuje osobiste zdjęcia w social mediach, do tej pory nie pokazała m.in. jak wygląda jej synek, Henry Tadeusz, choć ma już 10 lat. Alicja Bachleda-Curuś niechętnie mówi też o swoich związkach. Gdy do niedawna była związana z Marcinem Gortatem, jedynie dyskretne sygnały na jej Instagramie o tym świadczyły - nigdy nie pokazała zdjęcia z ukochanym, ale dawała do zrozumienia, że jedzie na jego mecz.

Teraz z kolei wywołała niemałe emocje, gdy zjawiła się na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, którego trzymała za rękę. Jak udało się dowiedzieć "Dobremu Tygodniowi", to nowy partner aktorki, z którym prawdopodobnie jest zaręczona!

Alicja Bachleda-Curuś wychodzi za mąż?

Dzięki temu, że Alicja Bachleda-Curuś tak dobrze chroni swoją prywatność, nikt do tej pory nie wiedział, że jest zakochana. Ostatnio jednak paparazzi przyłapali ją na randce w jednej z restauracji w West Hollywood, a zaraz potem pokazała się z nim w Konstancinie na mszy. Uwagę zwracały nie tylko czułe gesty i trzymanie się pary za ręce, ale także duży pierścionek na palcu aktorki, który jest - zdaniem "Dobrego Tygodnia" - pierścionkiem zaręczynowym.

Gazeta próbowała się dowiedzieć, czy faktycznie Alicja Bachleda-Curuś planuje ślub i spytała o to mamę aktorki, która niestety nie chce udzielać komentarzy.

To są prywatne sprawy Alicji, proszę ją pytać - odpowiedziała.

"Dobry Tydzień" podejrzewa jednak, że związek Alicji Bachledy-Curuś naprawdę jest poważny, skoro gwiazda zdecydowała się pojawić publicznie z partnerem. A wy też tak sądzicie?

East News

Alicja Bachleda-Curuś zjawiła się z nowym partnerem na pogrzebie Piotra Woźniaka-Staraka

Para już jakiś czas temu została przyłapana w restauracji

EastNews