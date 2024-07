Już pod koniec kwietnia na ekranach kin pojawi się nowa część przygód jednego z najbardziej uwielbianych superbohaterów na świecie, Spider-Mana "Niesamowity Spider-Man 2". Na kilka dni przed pojawieniem się filmu, swoją premierę będzie miała równie ciekawa ścieżka dźwiękowa nagrana na potrzeby produkcji. Pojawią się na niej zaskakujące nazwiska, wśród nich: Alicia Keys, Pharrell Williams i Hans Zimmer, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej.

Reklama

Zobacz: Pharrell Williams na gali rozdania Oscarów porwał gwiazdy do tańca

Na pierwszy singiel wybrano utwór Alicii i Kendrika Lamara "It’s On Again". Duet ten nie dziwi - oboje są uznanymi muzykami z wieloma sukcesami na koncie. Okazuje się, że praca nad muzyką do filmu przebiegała w dość zaskakujący sposób jak na gwiazdy, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. Szczegóły zdradził Zimmer:

Zobacz także

Kiedy zebraliśmy się, żeby napisać muzykę do tego filmu postąpiliśmy inaczej, niż zwykle: najpierw napisaliśmy piosenki, z których powstały motywy muzyczne do filmu. Zwykle kompozytorzy pracują w dokładnie odwrotny sposób - opowiada.

Jak wam się podoba Alicia w takim wydaniu?

Zobacz: Mieszkańcy Krakowa tańczą największy hit Williamsa

Reklama

Alicia Keys na spacerze z synkiem: