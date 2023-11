Niestety wszystkie sądy podtrzymywały opinię lekarzy, którzy zadecydowali o odłączeniu Alfiego od aparatury podtrzymującej życie. Rodzice Alfiego o wsparcie prosili nawet papieża Franciszka. Kilka dni temu, 23 kwietnia świat obiegła informacja, że Alfie dostał włoskie obywatelstwo. Wszystko po to, żeby chłopiec bez problemów mógł zostać przetransportowany właśnie do Włoch, gdzie lekarze podjęli się próby leczenia chłopca.

Niestety, brytyjski sąd po raz kolejny podtrzymał wcześniejszą decyzję o odłączeniu chłopca od aparatury. Co więcej, sąd nie zgodził się na transport chłopca z placówki w Liverpoolu do Włoch.

Decyzja brytyjskiego sądu wywołała ogromne emocje na całym świecie. W Polsce zareagowali m.in. prezydent Andrzej Duda i Ewa Błaszczyk, założycielka Fundacji "Akogo?".

Z całą stanowczością apelujemy o zmianę decyzji odmownej dotyczącej przywiezienia chłopca do ośrodka we Włoszech, który wykazuje gotowość podjęcia opieki nad dzieckiem. Jak każdy pacjent, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, wyznania, czy narodowości, Elfie zasługuje na godne traktowanie i troskliwą opiekę. Nie potrafimy zrozumieć, co powoduje osobami, które w tej konkretnej sytuacji nie wyrażają na to zgody- Ewa Błaszczyk pisała w liście skierowanym do ambasady Wielkiej Brytanii.