Nowe fakty w sprawie chorego Alfiego Evansa! „Tygodnik Solidarność” wystosował do Andrzeja Dudy petycję o nadanie choremu 2-latkowi polskie obywatelstwo! Pod pismem podpisało się już ponad 8 800 osób. Prezydent zabrał głos w sprawie! Poznajcie wszystkie szczegóły!

Tak brzmi treść petycji do Andrzeja Dudy, którą można podpisywać tutaj:

Szanowny Panie Prezydencie! Nie mogąc patrzeć na to, w jaki sposób traktowany jest w Wielkiej Brytanii 23-miesięczny Alfie Evans, zwracamy się do Pana z prośbą o nadanie chłopcu polskiego obywatelstwa. Ciężko chore dziecko zostało skazane na śmierć, wbrew woli rodziców i stanowisku lekarzy z Włoch, którzy zapowiedzieli podjęcie próby leczenia chłopca. W tak dramatycznej chwili, w której malutki człowiek pozbawiany jest opieki państwa, to inne państwo powinno zająć się jego opieką. Polska znana jest jako kraj, który stawia życie dzieci na pierwszym miejscu. Pokażmy, że potrafimy działać solidarnie z wszystkimi ludźmi, którzy domagają się podjęcia próby uratowania chłopca, zgodnie z wolą jego rodziców - czytamy.

Jak sprawę skomentował Andrzej Duda? Prezydent wydał oświadczenie na swoim Twitterze. Prezydent modli się o jego zdrowia i twierdzi, że chłopiec musi być uratowany!

Alfie Evans musi zostać uratowany! Jego małe, dzielne ciało udowodniło, że cud życia może być silniejszy od śmierci. Prawdopodobnie potrzeba tylko dobrej woli ze strony osób decyzyjnych. Alfie, modlimy się za ciebie i twoje wyzdrowienie

Przypomnijmy - Alfie Evans to dwuletni chłopiec z Wielkiej Brytanii, cierpiący na niezdiagnozowaną chorobę układu nerwowego. Był podłączony do maszyny podtrzymującej życie. Decyzją sądu, w nocy z niedzieli na poniedziałek, został od niej odłączony. Niewiarygodne było to, że chłopiec kolejne dziewięć godzin oddychał samodzielnie. Wtedy lekarze ponownie zapewnili mu tlen:

Zezwolono, aby Alfie otrzymał tlen i wodę! Co by się już nie wydarzyło, on już i tak potwierdził, że lekarze byli w błędzie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda! - napisała matka chłopca po tym, jak okazało się że Alfie oddycha sam!

Rodzice Alfiego od miesięcy walczą o życie chłopca. W sprawę zaangażował się włoski rząd, który chciał nadać mu włoskie obywatelstwo i pomóc w transporcie do kraju, żeby mógł być leczony właśnie tam. Sąd jednak nie wyraża na to zgody. Jak piszą brytyjskie media, sędzia wydający wyrok, Anthony Hayden, powiedział, że to "ostatni rozdział w sprawie tego niezwykłego małego chłopca”. Lekarze ze szpitala, w którym znajduje się Alfie, również uważają, że dalsze leczenie chłopca byłoby daremne. Rodzice złożyli odwołane do decyzji sądu. Wierzą, że dla ich syna jest ratunek. Mają nawet poparcie u samego papieża Franciszka!

Chciałbym mocno podkreślić, że jedynym panem życia do naturalnej śmierci jest Bóg. Trzeba zrobić wszystko żeby życie chronić. Poruszony modlitwami i ogromną solidarnością okazaną Alfiemu Evansowi ponawiam mój apel, aby usłyszano cierpienia rodziców i zapewniono im możliwość poszukiwania nowych form leczenia - powiedział papież prosząc, by władze dały rodzicom chłopca możliwość podjęcia samodzielnej decyzji.

W środę wieczorem odbyło się przesłuchanie w sądzie apelacyjnym. Nieznane są jeszcze jednak jego szczegóły.

fot: Instagram/alfiesarmy

fot: Instagram/alfiesarmy

fot: Instagram/alfiesarmy