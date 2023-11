Polska lekarka Izabela Pałgan badała Alfiego Evansa trzy miesiące temu. Jak informuje w rozmowie z Wnet.FM, zrobiła to na prośbę rodziców chorego chłopca. Lekarka w szpitalu w Liverpoolu była prywatnie. Jak ocenia stan zdrowia Alfiego?

Lekarze w szpitalu w Liverpoolu wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie dziecka od aparatury medycznej, jako przyczynę podając to, że będzie to leżało w najlepszym interesie dziecka. Dziecko nie jest dzieckiem umierającym - zapewnia polska lekarka. - Nie jest to stan śmierci mózgu. Dziecko reaguje na głos ojca, okresowo otwiera oczy, okresowo przy podawaniu smoczka zaciska usta wiec ma różne reakcje.