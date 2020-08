Aleksandra Żebrowska na początku sierpnia urodziła swojego trzeciego synka. Starsi bracia z chęcią pomagają w opiece nad małym Feliksem. Żona Michała Żebrowskiego postanowiła pokazać wzruszający kadr z rodzinnego życia. Opublikowała zdjęcie dzieci, jednak to opis zwrócił największą uwagę fanów i rozbawił ich do łez! Mały Feliks już jest szefem w tej rodzinie! Koniecznie musicie zobaczyć, co się wydarzyło.

Aleksandra Żebrowska pokazała kadr z rodzinnego życia

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski zostali rodzicami po raz trzeci. Ich trzeci synek otrzymał wyjątkowo oryginalne imię Feliks. Szczęśliwa mama wraz z najmłodszą pociechą wróciła do domu już ponad tydzień temu. Pokazała zdjęcie, zdradzając, jak zaopiekowali się nią jej mąż i synkowie. Na dzielną mamę czekał domowy rosół. Aleksandra Żebrowska często dzieli się z internautami takimi zwykłymi domowymi kadrami, a oni ją za to kochają.

Właśnie zdradziła, jak wyglądają relacje starszych braci z Feliksem. Henryk i Franciszek chętnie opiekują się najmłodszym bratem. Aleksandra opublikowała przepiękne zdjęcie przestawiające budowanie braterskich więzi, a opis do niego rozbawił internautów do łez:

"Mamo, Felek mi pokazał środkowy palec!” #welcometothefamily 😁 #nowybrat

Najważniejsze to mieć mocny start w rodzinie! Internauci są zachwyceni Feliksem i jego starszym braciszkiem:

- Zaczyna się....🌵💚

- Wiedział co pokazać , pozdrowienia są ważne 😍😂

- To tylko tak zaczepnie. Brat przecież zrozumie😉 Cudne Chłopaki 😍

Z pewnością! Zobaczcie na to przesłodkie zdjęcie ukazujące braterską miłość! Serce rodziców na pewno pęka z dumy! Poza tym internauci mają nadzieję, że Aleksandra Żebrowska będzie częściej dzielić się zabawnymi historiami, które spotykają ją na co dzień.

Rodzina Żebrowskich przyzwyczaja się do życia w powiększonym składzie. Najmłodszy Feliks może liczyć na opiekę starszych braci. Nie brakuje również zabawnych sytuacji.

Feliks Żebrowski przyszedł na świat na początku lipca. To trzeci syn Aleksandry i Michała Żebrowskich.