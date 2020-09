Aleksandra Żebrowska na spacerze z synem. Spójrzcie tylko na ten wózek! Jego cena zwala z nóg

Jaki wózek dla swojego synka wybrali Aleksandra i Michał Żebrowscy? Paparazzi spotkali ostatnio piękną żonę aktora na spacerze z najmłodszą pociechą. Mały Feliks podróżował w bardzo stylowej limuzynie. Okazuje się, że jest to pojazd marki, którą bardzo polubiły gwiazdy. Wózek jest świetny, ale jego cena zwala z nóg!

Aleksandra Żebrowska z synem na spacerze

Na początku sierpnia na świecie pojawiło się trzecie dziecko Aleksandry i Michała Żebrowskich. Żona aktora urodziła synka, który otrzymał piękne i tradycyjne imię: Feliks. Dumni rodzice chętnie publikują w sieci zdjęcia chłopca, który skardł serca internautów. Mały Feliks to sama słodycz!

Aleksandra i Michał Żebrowscy do tej pory nie pokazywali jaki wózek wybrali dla chłopca, ale teraz wiadomo już, że zdecydowali się na stylowy pojazd marki Cybex. Patrząc na zdjęcia ze spaceru Aleksandry Żebrowskiej z synkiem wygląda na to, że jest to model Priam 2.0. Ten wózek w zestawie 2w1 (gondola i spacerówka) możecie kupić za ok. 5400 złotych.

Przypominamy, że na wózki tej marki zdecydowali się również m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Sylwia Bomba czy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Zobaczcie sami zdjęcia ze spaceru Aleksandry Żebrowskiej z dzieckiem. Podoba się Wam stylowy wózek małego Feliksa?

Zobacz także: "Byłam w ciąży 7 razy" Ola Żebrowska szczerze o walce o macierzyństwo

Aleksandra Żebrowska z synkiem na spacerze.

Synek Aleksandry i Michała Żebrowskich "wozi" się stylowym pojazdem marki Cybex.