Widzowie programu „Pytanie na śniadanie” byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pojawili się w telewizji i w wywiadzie z Martą Surnik poruszyli wiele tematów: od życia prywatnego, przez wspólne pasje, aż po najnowszy album muzyczny wokalisty zatytułowany „Radio Edit”. Nagle Aleksandra Kwaśniewska zaskoczyła wyznaniem...

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach o wspólnym życiu i pracy

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach to jedna z najsympatyczniejszych par w polskim show-biznesie. Już od jakiegoś czasu łączy ich nie tylko życie prywatne, ale i zawodowe. Aleksandra Kwaśniewska pisała już teksty piosenek dla męża-artysty, ale tego jeszcze nie było. Nowa płyta Kuby Badacha „Radio Edit” to jego kolejny album, jednak tym razem wyjątkowy nie tylko pod względem muzycznym. Wszystkie teksty utworów napisała Aleksandra Kwaśniewska. Jak wyznał Badach, po raz pierwszy odkrył talent żony do pisania piosenek już przy płycie „Oldschool”, gdy zabrakło mu kilku tekstów.

Wiedziałem, że Ola świetnie włada słowem. Najlepszym przykładem były wszystkie wywiady, bo przez wiele lat pracowała jako dziennikarka. I ciągle pracuje. Ale jeśli chodzi o stronę muzyczną, to pierwszy taki błysk mieliśmy przy płycie 'Oldschool', gdzie Ola uratowała mi skórę, bo brakowało mi kilku tekstów. Pierwsza propozycja z jej strony, była taka, że spróbuje napisać tekst po angielsku, bo dokładnie takiego mi brakowało. To, co mi położyła po paru dniach na biurku, wbiło mnie w fotel. To jest bardzo piękny, wzruszający tekst - powiedział Kuba Badach.

Aleksandra Kwaśniewska nagle to powiedziała o mężu!

Aleksandra, z wykształcenia i zawodu dziennikarka, po raz kolejny udowodniła, że potrafi napisać coś wyjątkowego. Kwaśniewska zdradziła, że pisanie piosenek było jej pasją od dzieciństwa, jednak nigdy nie traktowała tego jako możliwej drogi zawodowej. Dopiero związek z Kubą Badachem otworzył przed nią nowe możliwości.

To składanie słów zawsze mnie bawiło - taka zabawa słowem. Już jako dziecko wymyślałam na przykład teksty do piosenek, które leciały w radiu. Wiedziałam, że to jest coś, co lubię robić i co przychodzi mi z łatwością, ale szczerze mówiąc nigdy nie brałam pod uwagę, że może się to przerodzić w jakiś rodzaj pracy. Więc właściwie to jest jakieś niesamowite zrządzenie losu. Myślę, że gdybym nie związała się z Kubą, to nie wiem, czy to by się kiedykolwiek wydarzyło, bo chyba nie przyszłoby mi to do głowy - przyznała Aleksandra Kwaśniewska

Aleksandra Kwaśniewska zaskoczyła osobistym tekstem w jednej z piosenek

W rozmowie nie zabrakło również tematów związanych z życiem prywatnym. W piosence „Ja to wiem” pojawiają się wersy: „Diabeł nas zmalował. Teraz śpi, niesie się gminna wieść, że nie praca, talent, tylko teść”. Aleksandra Kwaśniewska przyznała, że ten utwór to bezpośrednie odniesienie do plotek, jakie krążyły na ich temat.

Ta piosenka jest o plotkach. O tym, że ludzie mają zbyt dużą potrzebę oceniać innych, niż próbować ich zrozumieć powiedziała wprost Aleksandra Kwaśniewska.

Czy teść zna tę piosenkę? - zapytała dziennikarka "Pytania na śniadanie". Okazuje się, że rodzice Aleksandry Kwaśniewskiej nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z całą płytą, ale święta to idealny czas na to, jak podkreśla córka byłego prezydenta.

Chyba puściłam im raz. Ale jeszcze nie mieliśmy okazji zaprezentować im skończonej płyty. „Skatujemy” ich dopiero w święta. Dostaną w prezencie ładną płytę. Tym bardziej, że moja mama jest oldschoolowa - lubi mieć płytę, którą wrzuca do boomboxa. Zawsze w święta puszczamy na nim świąteczną płytę Wojciecha Gąsowskiego sprzed 30 lat.

Wiedzieliście, że Aleksandra Kwaśniewska jest autorką tekstów piosenek?

