20 listopada 2025 roku, późnym wieczorem, Marianna Schreiber ogłosiła ostateczne zakończenie związku z Piotrem Korczarowskim. Informację podała za pośrednictwem swojego konta na Instagramie, gdzie najpierw pojawił się lakoniczny komunikat „Rozstaliśmy się”, a chwilę później opublikowała dłuższe, emocjonalne nagranie. Dwa dni wcześniej para wspólnie świętowała urodziny celebrytki, co dodatkowo zaskoczyło fanów.

Jaki był powód zakończenia związku według Marianny Schreiber?

W opublikowanym nagraniu Marianna Schreiber wyjaśniła powody rozstania. Stwierdziła jednoznacznie: „Nie będzie już żadnych powrotów”. Celebrytka ujawniła, że między nią a Piotrem Korczarowskim istniały poważne różnice w postrzeganiu świata.

Patrzymy zupełnie inaczej na rzeczywistość i gdzieś tam te nasze dwa światy nie schodzą się po drodze w jeden. Uznaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej, bo po prostu obydwoje momentami ciągnęliśmy się w dół - mówiła była żona Łukasza Schreibera.

Historia relacji Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego

Marianna Schreiber, znana z medialnych kontrowersji i życia prywatnego na świeczniku, przez kilka miesięcy była w związku z Piotrem Korczarowskim. Para pierwszy raz rozstała się w lipcu 2025 roku, jednak już w sierpniu doszło do ich ponownego zejścia. W mediach krążyły wówczas spekulacje o planach ślubnych. Mimo chwilowego pojednania, w listopadzie Marianna Schreiber ogłosiła definitywny koniec związku.

W swoim nagraniu Marianna Schreiber nie tylko ogłosiła koniec relacji, ale też skierowała do byłego partnera kilka ciepłych słów.

Piotrowi życzę jak najlepiej, dużo szczęścia, mam nadzieję, że znajdzie miłość swojego życia i osobę, która będzie go popierała tam, gdzie ja nie potrafiłam. No i dziękuję mu za wszystko - podkreśliła celebrytka.

