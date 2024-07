Ola Kwaśniewska i Natalia Kukulska od lat są przyjaciółkami. Obie gwiazdy chętnie bywają razem na imprezach, a jakiś czas temu - z okazji Dnia Przyjaciela - Ola Kwaśniewska opublikowała zdjęcie z wokalistką na Instagramie. Teraz chyba jednak Ola i Natalia nie mają dla siebie tyle czasu, ile by chciały. Kukulska ma sporo obowiązków na głowie - wychowanie i opieka nad małą Laurą, a także pracę nad płytą oraz trasę koncetową. To wszystko pochłania ją bez reszty. A Ola - jak to ona - skomentowała to z humorem...

Reklama

Co Kwaśniewska napisała Kukulskiej?›

Ostatnio pod jednym ze zdjęć na Instagramie Natalii Kukulskiej Ola Kwaśniewska opublikowała komentarz:

Uważam kategorycznie, że już czas wrócić, zadzwonić do mnie i powiedzieć "hej to kiedy się spotykamy?" ???????? (…) Ale jak tam sobie chcesz… ???? - napisała Kwaśniewska.

Zobacz także

Nie wątpimy, że przyjaźń Oli Kwaśniewskiej i Natalii Kukulskiej przetrwa chwile rozłąki! ;)

Przeczytaj też: Ola Kwaśniewska zdradziła, dlaczego wycofała się z życia publicznego. Nawiązała do Ani Lewandowskiej

Ola Kwaśniewska chciałaby się spotkać z Natalią Kukulską. Wyraźnie się za nią stęskniła

Ola i Natalia od dawna się przyjaźnią!