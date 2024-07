Aleksandra Kisio już od jakiegoś czasu pojawia się na medialnych imprezach, ale i na co dzień w dodatkach z charakterystycznym misiem. Oczywiście chodzi o hiszpańską markę Tous, którą polskie gwiazdy wręcz uwielbiają.

Aleksandra pojawiła się ostatnio w małej czarnej do kolana, modnych sandałkach na obcasie i bomber jacket. Aktorka wie, co jest modne bo połączyła najgłośniejsze style sezonu. Skóra, motyw gladiatorek, złoto...To wszystko sprawiło, że look okazał się ekstrawagancki, ale utrzymany mimo wszystko w neutralnym tonie.

Naszyjnik, o którym wspomniałyśmy wcześniej zrobiony jest z pozłacanego srebra i kosztuje ok. 3,999 złotych.

