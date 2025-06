Małżeństwo Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej od początku wzbudzało ogromne emocje. Po bajkowym ślubie i narodzinach dziecka, w marcu niespodziewanie pojawiła się informacja o planowanym rozwodzie. Jednak kolejne wydarzenia przyniosły zaskakujący zwrot. Czy dawni zakochani dali sobie drugą szansę?

Reklama

Miłość, ślub, dziecko. Historia Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej

Aleksander Baron i Sandra Kubicka uchodzili za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. W kwietniu ubiegłego roku muzyk i modelka stanęli na ślubnym kobiercu, a już miesiąc później powitali na świecie swojego pierwszego syna. Ich życie wyglądało jak z bajki – szczęśliwe małżeństwo, narodziny dziecka, wspólne projekty i publiczne wystąpienia.

Dom, który para zakupiła jeszcze przed narodzinami syna, stał się symbolem ich nowego życia. Wprowadzili się do niego tuż przed świętami Bożego Narodzenia, co dodatkowo wzmocniło atmosferę rodzinnego ciepła i bliskości.

Ogłoszenie rozwodu i planowana rozprawa

Sielanka jednak nie trwała długo. W marcu, na miesiąc przed pierwszą rocznicą ślubu, Sandra Kubicka opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o złożeniu pozwu rozwodowego pod koniec 2024 roku. Decyzja ta zaskoczyła opinię publiczną, a także fanów pary.

Pierwsza rozprawa rozwodowa została wyznaczona na 29 maja. Media spekulowały na temat przyczyn rozpadu związku, jednak zarówno Aleksander Baron, jak i Sandra Kubicka konsekwentnie unikali komentarzy. Tymczasem ich wspólne pojawienia się w przestrzeni publicznej nasuwały pytania o prawdziwe relacje między małżonkami.

Zwrot akcji – rozwód został odwołany

W dniu planowanej rozprawy rozwodowej pojawiła się niespodziewana informacja – postępowanie zostało zakończone dzień wcześniej. Z ustaleń medialnych wynika, że nie zapadł żaden wyrok ani nie doszło do zawarcia ugody. Prawniczka komentująca sprawę dla Pudelka zasugerowała, że najprawdopodobniej doszło do wycofania pozwu rozwodowego przez jedną ze stron.

To zaskakujące zakończenie sprawy rozwodowej wywołało falę spekulacji na temat przyszłości małżeństwa Barona i Kubickiej. Coraz więcej wskazywało na to, że para postanowiła dać sobie drugą szansę.

„Home sweet home” – co ujawnił Baron?

W niedzielny wieczór Aleksander Baron opublikował na swoim profilu zdjęcie, na którym widać wnętrze znanego już mediom domu. Fotografia została opatrzona podpisem „home sweet home”. Tymi słowami muzyk zasugerował, że powrócił do rodzinnego życia i domu, który kiedyś dzielił z Sandrą Kubicką i ich synem.

W tle zdjęcia można było dostrzec znajome elementy wystroju, które wcześniej pojawiały się w relacjach pary. Choć nie padły żadne oficjalne słowa wyjaśniające sytuację, symboliczny podpis „home sweet home” może zostać odebrany jako jasny sygnał – Aleksander Baron znów mieszka z Sandrą.

Czy Aleksander Baron i Sandra Kubicka znów są razem?

Pomimo braku oficjalnego stanowiska ze strony Barona i Kubickiej, fakty mówią same za siebie. Po złożeniu pozwu rozwodowego para zaczęła znów pokazywać się razem publicznie – wspólnie spędzili majówkę, uczestniczyli w wyborach prezydenckich, a muzyk towarzyszył modelce przy otwarciu jej matcharni.

Wszystko wskazuje na to, że kryzys małżeński Barona i Kubickiej został zażegnany. Para mogła dojść do porozumienia w sprawach rodzinnych i zdecydować się na kontynuowanie wspólnego życia. Odwołanie rozwodu, wspólne wyjścia i zdjęcie z podpisem „home sweet home” to mocne przesłanki sugerujące, że Aleksander Baron i Sandra Kubicka znów tworzą rodzinę.

Choć brak oficjalnych oświadczeń może oznaczać chęć chronienia prywatności, to zachowanie pary nie pozostawia wątpliwości. Aleksander Baron znów jest obecny w domu, który jeszcze niedawno planowano opuścić, a relacja z Sandrą Kubicką najwyraźniej przeszła metamorfozę.

Zobacz także:

Reklama