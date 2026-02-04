Aleksander Milwiw-Baron to muzyk będący członkiem popularnego zespołu Afromental. Dał się poznać szerszej publiczności jako juror w programie telewizyjnym "The Voice of Poland", gdzie przez lata zajmuje kultowy, podwójny fotel razem z Tomaszem "Tomsonem" Lachem. Prywatnie jest ojcem niespełna dwuletniego Leosia, którego mamą jest Sandra Kubicka. Muzyk zdecydował się zrelacjonować ostatnią wizytę z dzieckiem u lekarza, zaznaczając, jak skomentowano tam sposób zajmowania się chłopcem przez mamę.

Baron poszedł z synkiem do lekarza. Teraz opowiedział wszystko

Aleksander Milwiw-Baron to popularny muzyk oraz influencer, który popularność zdobył nie tylko dzięki udziałowi w "The Voice of Poland". Jego życie często komentowane było w mediach również przez pryzmat jego życia miłosnego. W przeszłości łączyła go romantyczna relacja m.in. z Julią Wieniawą oraz Blanką Lipińską. Jego ostatni medialny związek z Sandrą Kubicką niestety również się zakończył, choć para do dziś utrzymuje ze sobą kontakt ze względu na synka Leosia.

Z relacji Sandry Kubickiej zaraz po powrocie z wakacji w Dubaju wynikało, że Baron przekazał jej synka w stanie przeziębienia, co wywołało burzę wśród Internautów. Dziś muzyk zrelacjonował wspólną wizytę z Leosiem u lekarza, opisując skrótowo diagnozę lekarza. Nie zabrakło wspomnienia o ostatnich przeziębieniach, a także oceny opieki Sandry Kubickiej nad dzieckiem.

Diagnoza doktora: Leoś zdrowy jak młody byczek, świetna opieka Mamy, pogoda ducha Leosia niezmienna, przeziębienia budują jego odporność, enigmatycznie odmrożone dłonie okazały się podrapaniami jego ostrymi jak brzytwa paznokciami. napisała zadowolony tata

Relacja została też oczywiście wzbogacona o zdjęcie uśmiechniętego Barona z synkiem trzymanym na rękach.

Wielkie zmiany w życiu Sandry Kubickiej

Sandra Kubicka, choć od ponad dwóch lat spełnia się w roli mamy, to nie ustaje też w prężnym działaniu jako influencerka oraz przedsiębiorczyni. Ubiegły rok był dla niej bardzo intensywny, co dokumentowała swoim obserwatorom na Instagramie w niemalże codziennych relacjach. W ostatnim czasie modelka zdecydowała się na poważną decyzję, która wywołała spore poruszenie w mediach.

Po kilku miesiącach prowadzenia matcharni w Warszawie, zamknęła lokal pod naporem nieprzychylnej jej konkurencji oraz dużego hejtu w Internecie. Całą sytuację skomentowały również inne gwiazdy polskiego show-biznesu.

Zobacz także: