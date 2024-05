W minionych dniach Sandra Kubicka chętnie relacjonowała ostatnie chwile ciąży. Chociaż nie zdradzała dokładnego terminu porodu, nie ukrywała, że ma do niego dojść lada moment. Czyżby jednak było już po wszystkim? Na jej profilu zapanowała cisza, natomiast Alek Baron podzielił się z odbiorcami wymownym zdjęciem!

Reklama

Sandra Kubicka już urodziła?

Po długich i trudnych staraniach spełniło się największe marzenie Sandry Kubickiej o ciąży. Od samego początku skrupulatnie relacjonowała jej przebieg, nie ukrywając, że niektóre miesiące mocno dały jej w kość. Dolegliwości odczuwała zarówno na początku, jak i na samym końcu. Mimo wszystko przez cały ten czas towarzyszyło jej ogromne szczęście, a podczas ostatniej rozmowy z nami rozgadała się nawet o drugim dziecku!

Nie da się zaprzeczyć, że fani Sandry, podobnie jak ona i Alek Baron, niecierpliwie czekają na narodziny chłopca. 29-latka nie chciała ujawniać dokładnego terminu cesarskiego cięcia, jednak przyznała, że wydarzy się to już na dniach. W ubiegłym tygodniu zapowiedziała również, że jeśli na jej instagramowym profilu zapadnie cisza, to oznacza, że maleństwo jest już na świecie. Rzeczywiście, Sandra nie zamieściła nowej relacji już od doby!

Aleksander Milwiw-Baron, Sandra Kubicka Artur Zawadzki/REPORTER

Co więcej, jedynie Alek wrzucił na InstaStory wymowne zdjęcie, a dokładniej screen swojej tapety w telefonie, na której widnieje fotka ze ślubu. Zrzut ekranu został zrobiony o godzinie 11:11, zatem czy może być to dokładny czas, w którym jego synek pojawił się na świecie? Do relacji muzyk dołączył także serduszko!

Alek Baron pokazał wymowne zdjęcie Instagram@alekbaron

Nie ma pewności, że w ten sposób Alek chciał podzielić się ze światem radosną nowiną, jednak zważywszy na okoliczności niewykluczone, że tak właśnie jest. Podobne zapytania zresztą już zaczęły pojawiać się pod ostatnim postem Sandry:

Zobacz także

Sandra, czyżby się zaczęło? Nie ma relacji. Jeśli tak, to dużo siły

Ja dokładnie tak samo pomyślałam. Sandra mówiła nawet, że jak zniknie i nie będzie relacji to znaczy, że to ten dzień

Mam nadzieje, że to już. Czekamy w takim razie na maluszka! A dla Sandry i Alka dużo, dużo pozytywnej energii

Chyba się zaczęło, bo od wczoraj żadnej relacji. Trzymam kciuki!

Mamy nadzieję, że niebawem Sandra i Alek podzielą się z nami nowiną!

Reklama

Zobacz także: "9 miesięcy męki". Sandra Kubicka wreszcie wyznała prawdę o ciąży

fot. Mieszko Piętka/AKPA

Sandra Kubicka instagram.com/sandrakubicka