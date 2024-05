Sandra Kubicka i Alek Baron niebawem powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Sandra relacjonowała przebieg ciąży i często wspominała o niedogodnościach związanych ze stanem błogosławionym, jednak wciąż podkreślała, że szczęście, jakie daje jej wizja posiadania dziecka wynagradza wszystko. Teraz jednak przyznaje, że nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać...

Sandra Kubicka zaskoczyła fanów wyznaniem o ciąży

Sandra Kubicka ma obecnie bardzo intensywny czas w życiu. Zaręczyny, ogłoszenie ciąży, ślub, kupno domu i współpraca z dużą marką odzieżową. Jednak niewątpliwie najbardziej cieszy się na nową rolę, rolę mamy. Już niebawem razem z Alkiem Baronem powitają na świecie swojego synka. Sandra ostatnio pokazała, że szuflada z ubrankami dziecka jest już gotowa i wszystkie niezbędne rzeczy wyprawkowe również.

Modelka nie ukrywa, że starania o ciążę były długie i żmudne, więc tym bardziej nie może doczekać się poznania malucha. Teraz Sandra Kubicka pokazała zdjęcie z USG i stwierdziła, że chłopczyk ma podobny nos do niej. Chwilę po tym wyznaniu pokazała wiadomość od jednej z fanek, która nie zgadza się z opinią modelki uznając, że dziecko podobne jest do swojego taty - Alka Barona. To spowodowało, że Sandra Kubicka wyznała:

9 miesięcy męki, aby usłyszeć to... - czytamy.

Co ciekawe, Sandra Kubicka mimo ciąży pozostała aktywna zawodowo, co udowodniła tworząc własną kolekcję ubrań, która niedawno miała swoją premierę. Ostatnio Kubicka pokazała bilbord ze swoim zdjęciem i przyznała, że jest to spełnienie jej marzeń zawodowych.

Jesteście ciekawi, czy Sandra Kubicka będzie pokazywała zdjęcia i filmy swojego synka?

