Lada dzień Sandra Kubicka i Alek Baron powitają na świecie swoje długo wyczekiwane dziecko. Modelka nie ukrywała, że ciąża nie jest dla niej łaskawa i dolegliwości odczuwała zarówno na początku, jak i na końcówce. Czy mimo to planuje powiększyć rodzinę? Zapytaliśmy ją o to wprost, a jej odpowiedź mocno nas zaskoczyła!

Kilka miesięcy temu życie Alka Barona i Sandry Kubickiej stanęło na głowie, gdy odkryli, że zostaną rodzicami. Oboje marzyli o dziecku, ale droga do niego nie była łatwa, co nie było też tajemnicą. Dziś na szczęście dzieli ich już raptem kilka dni od momentu, aż wezmą ukochanego synka w objęcia.

Ostatnio informowaliśmy, że Sandra i Baron wybrali już nawet dla chłopca imię, ale póki co nie chcą go zdradzać. Tymczasem 29-latka wciąż regularnie opowiada o swoich dolegliwościach, jakie towarzyszą jej na końcu ciąży. Przyznała, że z uwagi na dodatkowe kilogramy coraz bardziej odczuwa ból kolan i kręgosłupa.

Mimo niełatwego okresu ciąży, co jakiś czas przewija się temat drugiego dziecka. Postanowiliśmy więc zapytać Sandrę wprost, czy planują rodzeństwo dla syna. Okazało się, że choć pierwsza pociecha jeszcze nie pojawiła się na świecie, trwają już rozmowy o kolejnej.