Reprezentant Armenii uznawany jest za jednego z głównych kandydatów do zwycięstwa w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2025. 12-letni Albert zdobył serca internautów, którzy typują go jako faworyta tegorocznego finału. Pytanie brzmi, czy występ Marianny Kłos poruszy publiczność na tyle, by mogła zagrozić ormiańskiemu wokaliście. Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy już w sobotę.

Utwór Armeńczyka podbija serca widzów

12-letni Albert pokonał w tegorocznych eliminacjach ponad 80 rywali, zajmując pierwsze miejsce i zapewniając sobie udział w międzynarodowym konkursie Eurowizji Junior. Młody artysta wcześniej zdobył uznanie widzów jako finalista programu "The Voice Kids France 2025", zachwycając publiczność wykonaniem przeboju Celine Dion "My Heart Will Go On".

Na scenie Eurowizji Junior Albert zaprezentuje utwór "Brave Heart", pełen emocji, wzbogacony orkiestralnym brzmieniem i animacją o bajkowym, melancholijnym klimacie. Muzykę do piosenki skomponowała Lilit Navasardyan, znana jako LI'LITH, mająca w dorobku zarówno dzieła symfoniczne, chóralne, jak i eurowizyjne hity, takie jak "Not Alone" Arama MP3 czy "LoveWave" Ivety Mukuchyan. Tekst napisała Anita Hakhverdyan, ceniona autorka musicali oraz popularnych utworów w Armenii.

Reprezentant Armenii o występie na Eurowizji

Albert od dawna śledzi Konkurs Piosenki Eurowizji i szczególnie upodobał sobie utwór "Qami Qami" Malény, który przyniósł Armenii zwycięstwo w 2021 roku. Młody wokalista inspiruje się również twórcami tworzącymi własne kompozycje, a wśród nich największe wrażenie robi na nim Billie Eilish, zwłaszcza jej piosenka "i love you".

Chłopiec, który od dzieciństwa marzył o udziale w Eurowizji Junior, podkreśla, że występ na tak prestiżowej scenie to dla niego nie tylko ogromna radość, ale też poważne zobowiązanie. Albert traktuje to doświadczenie jako szansę, by pokazać swój talent i godnie reprezentować Armenię przed międzynarodową publicznością.

Zaśpiewanie na dużej scenie Eurowizji Junior było moim największym marzeniem, a dziś stało się rzeczywistością. To wielki zaszczyt, a jednocześnie wielka odpowiedzialność i jestem na to gotowy tłumaczył w materiale Eurowizji Junior.

