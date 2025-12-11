Marianna Kłos poruszona tym, co zobaczyła w Tbilisi

Marianna Kłos to młoda wokalistka, która w 2025 roku reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior. To wydarzenie od lat gromadzi utalentowane dzieci i młodzież z całej Europy, a Marianna zyskała szansę zaprezentowania swojego talentu przed międzynarodową publicznością. Przed finałem konkursu artystka przebywała w Tbilisi, stolicy Gruzji, gdzie odbywały się przygotowania do jej występu.

Na miejscu Marianna uczestniczyła w intensywnych próbach i udzielała się w mediach społecznościowych. Dzięki obecności na Instagramie mogła dzielić się swoimi doświadczeniami z fanami, a jedno z takich spontanicznych wyznań wywołało szczególne poruszenie.

Marianna Kłos w emocjonalnym wyznaniu tuż przed Eurowizją Junior

W czasie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) na Instagramie, która została zorganizowana przed finałem Eurowizji Junior, Marianna Kłos opowiadała o swoich wrażeniach z pobytu w Gruzji. Mówiła o próbach, o tym, jak przygotowuje się do występu, o atmosferze, jaka panuje w Tbilisi, oraz o relacjach z innymi uczestnikami konkursu.

Wielu obserwatorów doceniło jej szczerość i naturalność. W rozmowie dała się poznać jako osoba nie tylko utalentowana, ale także bardzo wrażliwa i spostrzegawcza. Jedno ze zdań, które wypowiedziała w trakcie tej sesji, zyskało szczególną uwagę mediów i internautów. W swoim nagraniu z Tbilisi Marianna Kłos nie tylko chwaliła piękno tego miasta, ale także podzieliła się poruszającą obserwacją.

Gruzja jest naprawdę przepięknym krajem, jest tu przepyszne jedzenie. Jest tu pięknie, ale jest tu dużo bezdomnych piesków i to jest dosyć smutne przyznała Kłos.

To krótkie zdanie pokazało, że mimo ekscytujących wydarzeń związanych z Eurowizją Junior, Marianna nie żyje wyłącznie międzynarodowym konkursem piosenki, który może się okazać dla niej szansą na rozpoczęcie wielkiej kariery.

Marianna Kłos otrzymała wsparcie od Justyny Steczkowskiej przed występem na Eurowizji Junior

Tuż przed wielkim finałem Eurowizji Junior 2025, który odbędzie się 13 grudnia w Tbilisi, Marianna Kłos - 12-letnia wokalistka i reprezentantka Polski - otrzymała niespodziewane i niezwykle poruszające wsparcie od Justyny Steczkowskiej. Artystka, która reprezentowała Polskę na Eurowizji zarówno w 1995 roku, jak i w 2025, postanowiła nagrać osobistą wiadomość wideo dla młodej artystki.

Justyna Steczkowska opublikowała wideo na Instagramie, w którym zwraca się bezpośrednio do Marianny. W ciepłych słowach podkreśla jej wyjątkowy talent i odwagę.

