Alan Andersz, 37-letni aktor znany z seriali telewizyjnych i programów rozrywkowych, przeżywa obecnie trudne chwile. W sobotę niedługo przed śmiętami Bożego Narodzenia zamieścił na swoim profilu na Instagramie poruszający wpis, w którym poinformował o śmierci swojego ojca. Wiadomość ta poruszyła znajomych aktora i jego fanów, którzy natychmiast pospieszyli z kondolencjami.

Alan Andersz poinformował o śmierci ojca

Alan Andersz zdobył popularność jako nastolatek, dzięki roli Patryka Jankowskiego w serialu „39 i pół”, w którym zagrał syna głównego bohatera, granego przez Tomasza Karolaka. W 2008 roku wziął udział w programie „Taniec z gwiazdami”, zajmując szóste miejsce. W latach 2012-2013 był jurorem trzech edycji tanecznego show „Got to Dance. Tylko taniec” emitowanego przez Polsat. Aktor występował również w takich produkcjach jak „Ojciec Mateusz”, „Komisarz Alex” czy „Pierwsza miłość”.

Teraz aktor poinformował o śmierci swojego taty. W poruszającym wpisie Alan Andersz opublikował czarno-białe fotografie z dzieciństwa, na których widać go razem z ojcem. Jedno ze zdjęć ukazuje ich wspólnie w basenie, inne pokazuje, jak biegają po ośnieżonym lesie. Kolejne slajdy to ulubione powiedzenia jego taty, które aktor spisał na maszynie do pisania.

Dziękuję za wszystko Tato - napisał krótko Alan Andersz.

Internauci wspierają Alana Andersza po stracie najbliższej osoby

Wpis Alana Andersza poruszył jego obserwatorów, którzy licznie zareagowali na tę ogrmną stratę. Internauci składali aktorowi kondolencje i okazywali wsparcie. W komentarzach można przeczytać m.in.: „

Serduchem z Tobą. Wyrazy współczucia - napisała Daria Widawska

Moje najszczersze kondolencje Alan

Moje najszczersze wyrazy współczucia, niech Tata spoczywa w pokoju wiecznym

