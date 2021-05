Marta Żmuda-Trzebiatowska jest w ciąży. Razem ze swoim mężem Kamilem Kulą oczekują narodzin drugiego dziecka. Aktorka nie lubi zbyt wiele mówić o swojej prywatności, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Opublikowała w sieci zdjęcie bez makijażu i opowiedziała o swoich kompleksach oraz o sposobach walki z nimi. Jednym z czynników, które pozwoliły jej poprawić swoją samoocenę jest macierzyństwo. Co jeszcze powiedziała? Zobacz także: Marta Żmuda-Trzebiatowska ukryła ciążowy brzuszek pod oversizową puchówką za 2500 złotych! Marta Żmuda-Trzebiatowska o kompleksach Marta Żmuda-Trzebiatowska opublikowała zdjęcie bez makijażu. Przy okazji publikacji zdjęcia poruszyła ważny temat samoakceptacji. Aktorka przyznała, że nie zawsze było jej łatwo i próbowała odganiać od siebie te myśli dużo pracując: Lubię siebie, ale moja droga do samoakceptacji była długa i trudna. Musiałam spotkać się sama ze sobą i przerobić pewne tematy, oswoić kompleksy, popracować nad samooceną. To nie było łatwe, bo uciekałam przed tym spotkaniem, zagłuszając swój wewnętrzny „krzyk o pomoc”. Uciekałam głównie w pracę i mówiłam sobie „że dobrze jest jak jest”. Marta Żmuda-Trzebiatowska dziś może powiedzieć, że udało jej się przepracować najgorsze kompleksy i cieszy się z tego, co ma. Aktorka twierdzi, że wiele w jej myśleniu zmieniło małżeństwo, macierzyństwo i spełnienie zawodowe: Dziś przytulam tamtą siebie, tamtą dziewczynę i myślę sobie, że cudownie jest być kobietą... Nigdy nie czułam się lepiej sama ze sobą jak teraz. Nie wiem czy to małżeństwo, macierzyństwo czy spełnienie zawodowe daje mi taką cudowną równowagę... ale na pewno warto stanąć w prawdzie przed samą sobą, warto jest być ze sobą szczerą i być dla siebie łagodną. Dlaczego o...