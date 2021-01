Ciężarna Anna Starmach wspiera Strajk Kobiet: "Nie wierzę, że ktoś zadecydował ZA NAS"

Anna Starmach jest jedną z dziesiątek gwiazd, które wspierają Strajk Kobiet. Tysiące osób w całej Polsce znów wyszło na ulicę po tym, jak w Dzienniku Ustaw opublikowano (w nocy 27 stycznia) szokujący wyrok zakazujący aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Głos w sprawie zabrały m.in. Hanna Lis, Anja Rubik, Kinga Rusin, Basia Kurdej-Szatan, Robert Janowski, Joanna Koroniewska czy Małgorzata Rozenek, a także Anna Starmach, która jest w drugiej ciąży.

Anna Starmach jest mamą Jagienki, już wkrótce na świecie pojawi się jej drugie dziecko. Gwiazda "MasterChefa" jest całym sercem za kobietami i strajkującymi oraz jest w szoku po tym, co wydarzyło się wczoraj w nocy - krótki wpis mówi wszystko"

Nie wierzę w to co się wczoraj stało. Nie wierzę, że ktoś zadecydował ZA NAS. ❤️🤰🏻⚡️

Annę popiera masa fanów, ale znalazły się również głosy krytykujące gwiazdę show TVN. Wg niektórych internautów Starmach, jako matka i kobieta w ciąży, nie powinna... popierać strajków. Na szczęście takie komentarze znalazły się w zdecydowanej mniejszości, a jej obronie stawali inni:

Ludzie, którzy widzą coś niestosownego w zestawieniu Pani ciąży z treścią, kompletnie nie rozumieją o co walczymy... to przykre, że niektórzy są zapatrzeni tylko we własną historię i przekonania, nie dając przestrzeni innym. Pozdrawiam serdecznie, z nadzieją, że nas, wyrozumiałych i współczujących, jest więcej.