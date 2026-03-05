Dawid Czupryński ma powody do prawdziwej radości. Uwielbiany przez widzów gwiazdor serialu "Na Wspólnej" za pośrednictwem mediów społecznościowych właśnie ogłosił wspaniałe wieści. Został ojcem!

Dawid Czupryński został ojcem

Na początku stycznia tego roku okazało sie, ze aktor "Na Wspólnej" zostanie ojcem. Dawid Czupryński razem z żoną ogłosili wówczas, że spodziewają się dziecka. Od tamtej chwili minęło kilka miesięcy, a teraz okazuje się, że maleństwo jest już na świecie!

Nareszcie w komplecie. Opętani miłością Dawid Czupryński ogłosił na swoim profilu na Instagramie.

Gwiazdor "Na Wspólnej" pokazał pierwsze zdjęcia z dzieckiem

Oprócz wpisu Dawid Czupryński opublikował piękne zdjęcia prosto z porodówki. Na kadrach wrzuconych do sieci mozemy zobaczyć dziecko aktora i jego ukochanej żony. Internauci od razu ruszyli z gratulacjami dla świeżo upieczonych rodziców. Posypały się komentarze.

Piękna Rodzinka! Witamy Kruszynkę!

gratulacje dla Was, zdrówka dla maluszka i dla dzielnej mamusi piszą fani.

Dawid Czupryński pochwalił się swoim dzieckiem, ale do tej pory nie ujawnił, jakiej płci jest maleństwo.

Przypominamy, ze Dawid Czupryński i jego żona Patrycja wzięli ślub latem 2020 roku, a to oznacza, że w tym roku zakochani będą świętować szósta rocznicę ślubu. Tym razem nie będą jednak świętować sami - towarzyszyć im będzie dziecko, które właśnie dziś pojawiło się na świecie.

Dawidowi Czupryńskiemu i jego żonie serdecznie gratulujemy! Tylko spójrzcie na zdjęcia pary i ich dziecka. To najsłodsze, co dziś zobaczycie. Myślicie, że szczęśliwi rodzice wkrótce ujawnia, jakie imie wybrali dla swojej pociechy?

