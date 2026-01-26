Aktorka "Plebani" poinformowała o ciąży. Pokazała zdjęcie USG
Zofia Domalik, córka Ewy Telegi i Andrzeja Domalika, ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Na Instagramie pokazała zdjęcie USG oraz swój zaokrąglony brzuch. To nie koniec zaskoczeń - pięć tygodni wcześniej wzięła ślub z Pawłem Kurkowskim.
Zofia Domalik, znana z ról w takich produkcjach jak "Plebania", "Szadź" czy "Zołza", podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością. W poniedziałkowe popołudnie opublikowała na Instagramie zdjęcia USG oraz fotografię ukazującą jej zaokrąglony brzuch. Tym samym potwierdziła, że spodziewa się dziecka. Aktorka podpisała post słowami „1+1=3”, które nie pozostawiają wątpliwości.
Pięć tygodni wcześniej wzięła ślub z Pawłem Kurkowskim
Wiadomość o ciąży Zofii Domalik pojawiła się zaledwie pięć tygodni po tym, jak aktorka zawarła ślub cywilny z Pawłem Kurkowskim. Para przez długi czas utrzymywała swój związek w tajemnicy, jednak teraz oboje nie ukrywają już swojej relacji. Małżeństwo oraz oczekiwanie na potomka to dla nich ogromna zmiana życiowa.
Zofia Domalik jest córką Ewy Telegi i Andrzeja Domalika. Od lat działa w branży filmowej i teatralnej. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a teraz dodatkowo aktorka przeżywa wyjątkowy czas w życiu prywatnym.
Zofia Domalik o relacji z rodzicami
W wywiadach Zofia Domalik niejednokrotnie opowiadała o swojej relacji z matką, Ewą Telegą. Podkreślała, że dorastanie w cieniu znanych rodziców wiązało się z presją i oczekiwaniami, szczególnie w szkole teatralnej. Mimo to aktorka zdołała wypracować własną tożsamość zawodową i zdobyć uznanie dzięki swoim rolom.
Aktorka wielokrotnie zabierała głos w sprawach społecznych. Została zatrzymana podczas protestu Strajku Kobiet, a jej wypowiedzi były szeroko komentowane w mediach. Otwarcie mówiła również o własnych kompleksach i walce z presją dotyczącą wyglądu.
