Aksel z "Farmy" ma plany na wielką karierę w Polsce. Aktorstwo to dopiero początek
Aksel Rumenov wygrał Farmę i dołożył do tego "Złoty Kłos Publiczności", czyli nagrodę od widzów. W wielkim finale był bezkonkurencyjny, odebrał "Złote Widły" i czek na 160 tys. zł, a emocje sięgnęły zenitu, gdy zwrócił się do ojca i usłyszał, że ten jest z niego "milion razy dumny". W programie Aksel nie ukrywał, że postawił wszystko na jedną kartę. Żałuje zamknięcia działalności? Właśnie zdradził swoje plany!
Wielki finał 5. edycji "Farmy" przyniósł nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Aksel Rumenov zakończył przygodę na "Farmie" z przytupem i zgarnął dwie nagrody. Po pierwsze, sięgnął po główne zwycięstwo, a wraz z nim po "Złote Widły" i czek na 160 tysięcy złotych. Po drugie, dostał "Złoty Kłos Publiczności", czyli wyróżnienie przyznane w głosowaniu widzów na ulubionego farmera. W programie nie ukrywał, że zanim wziął w nim udział zdecydował się na zamknięcie działalności, a teraz ma już nowe plany na przyszłość... Wszystko ujawnił!
Aksel z "Farmy" ujawnił, czy zamknięcie biznesu mu się opłaciło
Aksel zapewnił sobie miejsce w ścisłym finale jako drugi finalista "Farmy", gdy wygrał pojedynek z Karoliną. To wtedy szczególnie mocno dało się odczuć, że ta walka jest dla niego czymś więcej niż telewizyjną przygodą. Uczestnik nie ukrywał, że los nie rozpieszczał jego rodziny, a on sam chciałby, aby jego mama nie musiała się już martwić o przyszłość.
Aksel mówił też wprost, że zależy mu na akceptacji jego taty i chciałby usłyszeć, że jego ojciec jest z niego dumny. Ostatecznie Aksel spełnił swoje marzenie o wygranej, ale też nie ukrywa, że udział w programie mocno go zmienił. A czy żałuje zamknięcia swojej działalności?
To się opłaciło
Zwycięzca 5. edycji zdradził swoje plany na przyszłość. O tym jeszcze nie mówił
Aksel przy okazji rozmowy z reporterką Party.pl ujawnił, że ma poważne plany po zakończeniu przygody na "Farmie".
Przeznaczę kwotę na swoją karierę, którą chce osiągnąć. Mam w głowie plany, które chce osiągnąć, dlatego nie odpuszczę, bo obiecałem swojemu ojcu i tak zrobię 'będę wielkim człowiekiem'.
Aksel nie ukrywa, że marzy mu się kariera aktorska lub sportowa.
Moim marzeniem jest zagrać w takim filmie akcji, komedia może. Tak, chciałbym zagrać w filmie. Też ćwiczę MMA, więc może zawalczę na jakiejś gali.
