Wielki finał 5. edycji "Farmy" przyniósł nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Aksel Rumenov zakończył przygodę na "Farmie" z przytupem i zgarnął dwie nagrody. Po pierwsze, sięgnął po główne zwycięstwo, a wraz z nim po "Złote Widły" i czek na 160 tysięcy złotych. Po drugie, dostał "Złoty Kłos Publiczności", czyli wyróżnienie przyznane w głosowaniu widzów na ulubionego farmera. W programie nie ukrywał, że zanim wziął w nim udział zdecydował się na zamknięcie działalności, a teraz ma już nowe plany na przyszłość... Wszystko ujawnił!

Aksel z "Farmy" ujawnił, czy zamknięcie biznesu mu się opłaciło

Aksel zapewnił sobie miejsce w ścisłym finale jako drugi finalista "Farmy", gdy wygrał pojedynek z Karoliną. To wtedy szczególnie mocno dało się odczuć, że ta walka jest dla niego czymś więcej niż telewizyjną przygodą. Uczestnik nie ukrywał, że los nie rozpieszczał jego rodziny, a on sam chciałby, aby jego mama nie musiała się już martwić o przyszłość.

Aksel mówił też wprost, że zależy mu na akceptacji jego taty i chciałby usłyszeć, że jego ojciec jest z niego dumny. Ostatecznie Aksel spełnił swoje marzenie o wygranej, ale też nie ukrywa, że udział w programie mocno go zmienił. A czy żałuje zamknięcia swojej działalności?

To się opłaciło mówi wprost Aksel i podkreśla, że wcale nie chodzi o wygraną

Zwycięzca 5. edycji zdradził swoje plany na przyszłość. O tym jeszcze nie mówił

Aksel przy okazji rozmowy z reporterką Party.pl ujawnił, że ma poważne plany po zakończeniu przygody na "Farmie".

Przeznaczę kwotę na swoją karierę, którą chce osiągnąć. Mam w głowie plany, które chce osiągnąć, dlatego nie odpuszczę, bo obiecałem swojemu ojcu i tak zrobię 'będę wielkim człowiekiem'.

Aksel nie ukrywa, że marzy mu się kariera aktorska lub sportowa.

Moim marzeniem jest zagrać w takim filmie akcji, komedia może. Tak, chciałbym zagrać w filmie. Też ćwiczę MMA, więc może zawalczę na jakiejś gali.

Aksel zwycięzcą 5. edycji "Farmy". Widzowie mocno podzieleni