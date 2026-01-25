Akop i Sylwia Szostakowie rozstali się już jakiś czas temu, a sportowiec zdążył już nawet zaręczyć się z nową ukochaną. Mimo to, niemal rok od oficjalnego rozwodu z żoną, zdecydował się stanąć do walki z raperem, z którym ta rzekomo miała nawiązać bliższą relację. Nie zamierza ukrywać, że buzują w nim ogromne emocje.

Nieoczekiwany pojedynek Szostaka i Kubańczyka

Freak-fightowy świat stanął w ogniu, gdy ogłoszono, że Akop Szostak powraca do klatki po prawie pięciu latach przerwy. 37-latek zmierzy się z raperem Jakubem „Kubańczykiem” Flasem podczas gali FAME MMA 30, która odbędzie się 21 marca 2026 roku w Gliwicach. Walka odbędzie się w formule bokserskiej – bez kopnięć i obaleń, ale z pełnym napięciem emocjonalnym i symbolicznym.

Szostak, znany wcześniej jako zawodnik KSW, powraca w zupełnie innym kontekście. Jak sam mówi, nie chodzi już o sportową rywalizację, lecz o coś znacznie bardziej osobistego. Jak podkreślił w nagraniu opublikowanym na Instagramie, „To jest walka o honor, który on mi zabrał”.

Szostak ujawnił, że propozycję walki z Kubańczykiem otrzymał już wcześniej, lecz wtedy ją odrzucił. Zmienił zdanie po wypowiedzi Flasa w Kanale Sportowym, w której ten zasugerował, że taka walka byłaby interesująca i że „nie ma między nimi złej krwi”. Szostak stanowczo temu zaprzeczył:

Ta walka ma dla mnie ogromne znaczenie. Nie lubię mojego rywala. To jest jedna z niewielu osób, których naprawdę nie trawię. (...) (Kubańczyk) niedawno w Kanale Sportowym powiedział, że to byłaby dobra walka i że między nami nie ma złej krwi. Ale ona jest i to bardzo zła. Nie chcę patologii i nie chcę żadnych żali, (...) ale jeśli on tak bardzo chce się bić, to róbmy to

Dodał również:

Tak, ta walka sprawi mi ogromną przyjemność. Tak, to są duże pieniądze, ale przede wszystkim to jest walka o honor, który on mi zabrał. Dlatego teraz to ja wejdę do klatki i zabiorę mu wszystko

Kontrowersje wokół relacji Sylwii Szostak i Kubańczyka

W tle konfliktu obu zawodników pojawiają się spekulacje dotyczące byłej żony Akopa – Sylwii Szostak. Internet od dawna huczał od plotek, jakoby Kubańczyk miał romans z Sylwią jeszcze w czasie jej małżeństwa z Akopem. Sylwia i Kubańczyk wzięli udział w programie "Good Luck Guys", gdzie zostali dobrani w parę, co z kolei szybko zaczęło rodzić podejrzewani opinii publicznej o ich bliższą relację.

Żadne z zainteresowanych nigdy nie potwierdziło tych informacji, twierdząc, że łączyła ich jedynie koleżeńska relacja. Mimo to ten wątek powraca w mediach i komentarzach internautów. Sylwia ogłosiła rozstanie z Akopem w marcu 2024 roku, miesiąc po tym, jak Kubańczyk zakończył swój związek z Aleksandrą Ciupą. Zbieg tych wydarzeń jedynie podsycił podejrzenia i stworzył grunt pod medialną interpretację motywów walki.

Choć sam Akop stara się unikać „patologii” i mówi o chęci rozwiązywania spraw bez publicznych żali, wiele osób w sieci wyraziło dezaprobatę wobec jego decyzji. Internauci komentują, że walka z byłym „kolegą” byłej żony może być raniąca dla obecnej partnerki Szostaka – Michaliny Zagórskiej.

