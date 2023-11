Minister środowiska Jan Szyszko podpisał w środę rozporządzenie o zniesieniu zakazu polowania na łosie. A to oznacza możliwość polowania na łosie w sześciu województwach - i to już od 10 listopada. Według ministerstwa, łosie powodują straty w uprawach leśnych oraz stwarzają niebezpieczeństwo na drogach.

Jednak rozporządzenie oburzyło obrońców środowiska, wśród których znalazły się również polskie gwiazdy.

Polecamy: Szulim, Włodarczyk, Burzyńska i inne gwiazdy na "czarnym proteście" w Warszawie! ZDJĘCIA

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zorganizowała akcję #jestemzłosiem, której celem jest wpisanie łosia na listę gatunków chronionych w Polsce. Do akcji przyłączyli się celebryci - Kinga Rusin, czy Michał Piróg, którzy zachęcają do podpisania petycji.

Majestatyczne samce łosia, samice w ciąży czy młode łoszaki za chwilę zginą od strzałów myśliwych, bo zabijać pozwoli im ministerstwo środowiska! Łosie zginą dla trofeów i dziczyzny. To będzie rzeź. Możemy, a nawet musimy się temu sprzeciwić zanim będzie za późno. Pytacie co teraz możemy zrobić? Podpiszcie apel na www.akcja.przyrodnicze.org w obronie łosi. Zróbcie sobie zdjęcie profilowe #JESTEMZŁOSIEM , dołączcie do wydarzenia - napisała Kinga Rusin na Instagramie.