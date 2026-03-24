Wielka radość w domu Agnieszki Leończuk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka siódmej edycji programu TVN ogłosiła wspaniałe wieści. Niedawno przeżywała trudne chwile, ale dziś ma prawdziwe powody do radości. To już!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje kolejny miesiąc synka

Zaledwie kilka tygodni temu Agnieszka ze "ŚOPW" trafiła z synkiem do szpitala. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu telewizyjnego przeżywała wówczas trudne chwile, o których poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się wówczas okazało, kilkumiesięczny synek Agnieszki trafił na szpitalny oddział SOR.

Ja wiem: ''jak trwoga to do Boga''. Tak narzekałam na NFZ, a jak coś się dzieje to lecę na SOR. Przysłał nas tu pediatra, a na SORze stwierdzili, że to broszka pediatry. I tak oto siedzimy już dwie godziny. Bo mało pilny przypadek. Dziecko już padło, ja wciąż walczę. pisała kilka tygodni temu Agnieszka.

Miezianko podała też powód wizyty, podkreślając, że w przypadku dorosłej osoby problem byłby błahostką. U malucha sytuacja wyglądała inaczej: chodziło o zadziorek, który przerodził się w zanokcicę.

Od tamtych wydarzeń minęło kilka tygodni, a teraz cała rodzina ma powody do radości. Okazuje się bowiem, że synek Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skończył pięć miesięcy.

To już 5 miesięcy! Grześ waży 7.45 kg. Wie już, że ma stopy, nawet udało mu się poznać ich smak. Pięknie pełza wszędzie gdzie się da - czy to na macie, czy łóżku, czy akurat na klacie któregoś z Rodziców. Obroty na brzuszek to łatwizna, tych na plecy jeszcze się uczy napisała Agnieszka.

Nie wiem kiedy to minęło, nie dociera do mnie jeszcze, że już czas na rozglądanie się za żłobkiem i większym łóżeczkiem. Czy ten czas zwolni, czy tak będzie pędził jak szalony? dodała.

Historia Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Agnieszka była uczestniczką siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wzięła ślub z Kamilem jednak ich relacja nie przetrwała i podjęli decyzję o rozstaniu. Po jakimś czasie okazało się, że Agnieszka znalazła swoje szczęście już po programie. Była uczestniczka hitu TVN jest w szczęśliwym związku - w 2025 roku wzięła ślub i pojawiło się na świecie jej pierwsze dziecko, ukochany synek Grześ. Teraz okazuję, że pociecha Agnieszki ma już pieć miesięcy.

Zobacz także: