Relacje między Dodą a Agnieszką Woźniak-Starak od lat były napięte po głośnym konflikcie z 2014 roku. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że panie zakopały topór wojenny. Piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała dziennikarce za podpisanie petycji w obronie bezdomnych zwierząt.

Doda dziękuje Agnieszce Woźniak-Starak

O Dodzie w ostatnim czasie jest wyjątkowo głośno, nie tylko za sprawą serialu dokumentalnego poświęconego jej życiu, lecz także dzięki zaangażowaniu w obronę praw zwierząt. Artystka od kilku tygodni prowadzi intensywną kampanię przeciwko tak zwanym "patoschroniskom", nagłaśniając problem niewłaściwego traktowania czworonogów.

Niedawno wystosowała również petycję do władz, apelując o realne zmiany i zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Wśród osób, które ją poparły, znalazła się między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, co potwierdziła podczas wywiadu z jednym z portali.

Nawet jeżeli tak, to jeśli wyjdzie z tego coś dobrego, to super. Ja cały czas to powtarzam. Podpisałam się pod petycją Dody. Niech robi. Wiesz co, chyba mniej interesują mnie pobudki w tym wszystkim. Interesuje mnie efekt i jeżeli efektem ma być poprawa losu zwierząt, ich dobrostanu, ich życia, to, że systemowo się coś zmieni, że będzie większa kontrola nad schroniskami, że wszystko będzie sprawnie działało, to super mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Doda nie kryła wdzięczności wobec koleżanki z branży za okazane wsparcie inicjatywy. Słowa podziękowania skierowała do dziennikarki publicznie, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Dziękuję Agnieszce za podpisanie petycji oraz publiczne zachęcanie do tego napisała pod jednym z ostatnich nagrań na Instagramie.

Medialny konflikt między Dodą a Agnieszką Woźniak-Starak

Konflikt między Doda a Agnieszka Woźniak-Starak wybuchł w 2014 roku i szybko stał się jednym z najgłośniejszych sporów w polskim show-biznesie. Iskrą zapalną były medialne komentarze dotyczące życia prywatnego artystki, a napięcie narastało aż do momentu ostrej sprzeczki podczas jednej z branżowych imprez, która odbiła się szerokim echem w mediach.

Sprawa znalazła swój finał w sądzie, a emocje wokół całej sytuacji nie opadły jeszcze przez długi czas. W kolejnych latach obie panie nie szczędziły sobie uszczypliwości w wywiadach, konsekwentnie unikając wspólnych występów i kontaktu w przestrzeni medialnej, przez co konflikt regularnie powracał na łamy prasy. Ten został także wspomniany w dokumentalnym serialu o życiu i karierze Dody, "DODA", który już teraz jest dostępny na platformie Amazon Prime Video.

