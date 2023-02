Elegancka Agnieszka Woźniak-Starak na konferencji prasowej "Dzień Dobry TVN". DUŻO ZDJĘĆ

Gdy tylko Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN", czeka na nią tłum fotoreporterów. Piękna dziennikarka zawsze obdarowuje ich szczerym uśmiechem i cierpliwie pozuje do zdjęć. Tym razem paparazzi uchwycili na swoich fotografiach nie tylko fantastyczną stylizację gwiazdy, ale również jej luksusowy samochód. Koniecznie zobaczcie, co to za model! Zobacz także: Te sukienki maxi w stylu Agnieszki Woźniak-Starak będą idealne na wesele! Kupisz je od 50 zł: Reserved, Mohito, Sinsay Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji wartej fortunę Agnieszka Woźniak-Starak już kilka lat temu została okrzyknięta jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. W tej kwestii nic nie zmieniło się do dziś, bo dziennikarka co chwila zachwyca nas swoimi doskonałymi stylizacjami. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" często stawia na kreacje i dodatki od znanych światowych projektantów , które często są warte majątek. Tak się stało również i tym razem. Agnieszka Woźniak-Starak ostatnio w swojej stylizacji postawiła na jasnobrązową sukienkę maxi od Loewe. Efekt "WOW" robią wyszyte wzory w kolorze biało-brązowo-pomarańczowym na rękawach i w pasie oraz długie troki, dzięki którym można zawiązać sukienkę pod szyją. Brązy i długość maxi są absolutnym hitem tego sezonu, więc wybór takiej sukienki przez piękną dziennikarkę, w ogóle nas nie dziwi! Ile zatem trzeba zapłacić, aby mieć ten model w swojej szafie? Aktualnie sukienkę Agnieszki Woźniak-Starak możecie dostać na stronie vitkac.com w cenie 3 339,60 zł! Nie sposób również nie zwrócić uwagi na oryginalne buty prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak wybrała brązowe kowbojki wykończone kwiatowymi wstawkami od Etro....