Agnieszka Woźniak-Starak o pojednaniu Dody i Edwarda Miszczaka. Wspomina o konflikcie z artystką 

Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie Dody i Edwarda Miszczaka. Nie jest tajemnicą, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" ma bardzo dobre relacje z byłym dyrektorem programowym TVN, a kilka lat temu ostro pokłóciła się z Dodą. Ostatnio okazało się, że Edward Miszczak po przejściu do Polsatu zdecydował się na współpracę z piosenkarką i bardzo pozytywnie się o niej wypowiadał. Jak komentuje to Agnieszka Woźniak-Starak? Czy jest zaskoczona zachowaniem Edwarda Miszczaka? Gwiazda wspomniała o swoim konflikcie z Dodą.

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje pojednanie Edwarda Miszczaka z Dodą

Konflikt Dody i Agnieszki Woźniak-Starak ciągnie się już od wielu lat. Piosenkarka miała ogromny żal do dziennikarki i stacji TVN za materiały, które pojawiły się w programie "Na językach". Później między gwiazdami miało dojść nawet do szarpaniny podczas jednej z imprez. Od tamtej chwili Doda nie pojawiała się na antenie TVN, a media informowały, że piosenkarka ma "bana" na występy w stacji. Co ciekawe, kiedy Edward Miszczak, który przez wiele lat był dyrektorem programowym w TVN, przeszedł do Polsatu okazało się, że chce współpracować z Dodą i stworzyć z nią nowy program.

- Bardzo długo próbowała się do mnie zbliżyć, a ja gest Pawlaka. A teraz jesteśmy pogodzeni i bardzo chętnie chcemy ze sobą pracować. To jest wielki talent, może czasami źle prowadzony- Edward Miszczak mówił o Dodzie dla Party.pl podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu.

A jak pojednanie Edwarda Miszczaka z Dodą komentuje Agnieszka Woźniak-Starak? Jest zaskoczona zachowaniem byłego dyrektora programowego TVN?

Edward gdzieś powiedział, że on jest menedżerem, który dopiera sobie ludzi do pracy, ja to rozumiem. Robienie telewizji to jest robienie biznesu. On ma pełną wolność w decydowaniu o tym, z kim będzie pracował- Agnieszka Woźniak-Starak wyznała w rozmowie z portalem Plejada.pl.

Zobacz także: Elegancka Agnieszka Woźniak-Starak na konferencji prasowej "Dzień Dobry TVN". DUŻO ZDJĘĆ

.

Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła również wyznaniem o swoim konflikcie z Dodą. Jaki dziś ma stosunek do tego, co się między nimi wydarzyło?

- Z dzisiejszej perspektywy, jak patrzę na tę sytuację, mądrzejsza o parę lat i parę życiowych doświadczeń, to bardzo się dziwię, że wtedy kosztowało mnie to tyle nerwów, bo ja rzeczywiście traktowałam to bardzo poważnie. Dziś myślę: Boże, jakie to było głupie. Jak czasem spojrzysz na coś z perspektywy, to masz taką myśl: Boże, czym ty się dziewczyno przejmowałaś - zdradziła dla portalu Plejada.pl.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w puchówce otoczona przez fanów! Potem poszła do cukierni. Zdjęcia paparazzi

ADAM JANKOWSKI/REPORTER/East News

Gwiazda TVN nie ukrywa, że po latach emocje opadły i dziś zupełnie inaczej podchodzi do swojej "kłótni" z Dodą.

Jesteście zaskoczeni tak szczerym wyznaniem gwiazdy TVN? Myślicie, że Doda zareaguje na słowa Agnieszki Woźniak-Starak i dojdzie do oficjalnego pojednania gwiazd?

Zobacz także: Uśmiechnięta Agnieszka Woźniak-Starak w szarym płaszczu z torbą za 6 tys. zł. Nowe zdjęcia paparazzi

ADAM JANKOWSKI/REPORTER